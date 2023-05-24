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Путінські війська не готові до опору: партизани повідомили результати операції на Бєлгородщині

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Путінські війська не готові до опору: партизани повідомили результати операції на Бєлгородщині
Путінські війська виявилися зовсім не готові до організованого опору росіян
фото: легіон «Cвобода Росії»

Загальні втрати за операцію склали дві особи загиблими та 10 пораненими

Операція російських партизанів у Грайворонському районі Бєлгородської області РФ пройшла успішно і її мети було досягнуто. Таку заяву зробив представник легіону «Cвобода Росії» боєць з позивним «Цезар».

«Наша боротьба продовжується. Операція в Грайворонському районі пройшла успішно і її мети було досягнуто. Противник розгромлений, частина ганебно бігла; ми «затрофеїли» велику кількість техніки та взяли полонених», - йдеться у повідомленні.

Партизан повідомив, що його підрозділ прийде знову та закликав Бєлгород, Брянськ, Курськ, Вороніж, Ростов та Москву чекати на них.

«У Бєлгородській області ми стали свідками безпринципності та жорстокості путінських військ: поки легіонери проходили населені пункти, не чіпаючи місцевих жителів, ствольна артилерія та авіація ЗС РФ працювала у мирних містах», - заявили військові.

За їх словами, вони довели, що путінські війська виявилися зовсім не готові до організованого опору росіян і готові стерти з землі свої ж землі, щоб не показати слабину.

Також бійці додали, що ЗС РФ деморалізовані та непідготовлені. Вони практично не чинили опору, попри велику чисельну перевагу. Легіон «Свобода Росії» та «РДК» використовували техніку, яку свого часу армія РФ відібрала у ЗСУ під Бахмутом. Бійці успішно «перетрофеїли» цю техніку та повернули її назад.

За словами «Цезаря», загальні втрати за операцію склали дві особи загиблими та 10 пораненими.

Нагадаємо, українська розвідка розвінчала заяви РФ про великі втрати серед добровольців у Бєлгороді.

Як повідомлялося, 22 травня, бійці «Російського добровольчого корпусу» й легіону «Свобода Росії» заявили про початок операції у прикордонних районах Бєлгородської області. Місцева влада пізніше оголосила режим контртерористичної операції, однак вже на наступний день скасувала його, попри те, що солдати не вийшли з території регіону.

Теги: партизани Бєлгород влада військові армія розвідка

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