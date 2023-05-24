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Російські повстанці показали трофеї з Бєлгородщини (фото)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Російські повстанці показали трофеї з Бєлгородщини (фото)
За словами одного з бійців, під час рейду вдалось забрати з КПП Грайворон БТР 82, документи та одного полоненого
фото: Анна Черненко

Внаслідок бойових зіткнень двоє солдатів РДК отримали поранення, також кілька поранених у легіону

«Звільнення» Бєлгородської області триває лише два дні, а добровольчі формування росіян вже показали перші бойові трофеї. Зокрема, бійці «Російського добровольчого корпусу» (РДК) та легіону «Свобода Росії» похизувались захопленим БРТ 82. Про це повідомила кореспондентка 24 Каналу.

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Бійці «Російського добровольчого корпусу» та легіону «Свобода Росії» похизувались захопленим БРТ 82
фото: Анна Черненко

Боєць з позивним Вайт Рекс розповів, що під час рейду вдалось забрати з КПП Грайворон БТР 82, документи та одного полоненого.

Водночас повстанці розповіли, що внаслідок бойових зіткнень двоє солдатів РДК отримали поранення, також кілька поранених у легіону.

Крім того, бійці «затрофеїли» стрілкову зброю та антидронову рушницю.

Нагадаємо, 22 травня у Бєлгородській області пролунали вибухи, а згодом з'явилась інформація про прихід на територію області російських добровольців. У Головному управлінні розвідки України розповіли, що на території РФ проводиться операція для «створення смуги» безпеки. За словами речник ГУР Андрія Юсова, операцію проводять виключно громадяни Росії.

Раніше легіон «Свобода Росії» опублікував відео, у якому звертається до росіян та закликає «не боятися, бо легіон повертається додому».

Пізніше військові також опублікували допис із закликом росіян залишатися вдома та не чинити опір.

До слова, російський добровольчий корпус (РДК) знищив прикордонний пункт на Бєлгородщині. За словами воїнів, це вже третій рейд на територію РФ цього разу біля села Безлюдівка Білгородської області.

Читайте також: Хто влаштував «брянські заворушення». Інтерв’ю з начштабу Російського добровольчого корпусу
Теги: росіяни військова техніка добровольці

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