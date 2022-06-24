Розслідувачі з’ясували, як російська нафта в обхід санкцій потрапляє до Європи

Російська нафта перевозиться танкерами під прапором Ліберії

Російські танкери «Совкомфлоту» під прапором Ліберії безперешкодно доставляють нафту до портів Європи в обхід західних санкцій. Про це повідомила міжнародна розслідувальна платформа OCCRP, пише «Медуза».

Як з'ясували розслідувачі, російська компанія змогла обійти обмеження завдяки тому, що оформила танкери як власність своїх дочірніх компаній на Кіпрі та Об'єднаних Арабських Еміратах.

Це ускладнює відстеження прав володіння судами. Крім того, компанія змінює назви кораблів, а самі танкери відключають трекери.

OCCRP виявила понад 18 танкерів «Совкомфлоту», які продовжують здійснювати рейси до Європи. Кожен танкер у середньому перевозить нафту на $240 млн. Організація відстежила щонайменше п'ять із них, коли судна або поверталися, або прямували, або перебували в портах Італії, Данії та Нідерландів, після того, як санкції ЄС проти компанії набули чинності.

Хто є покупцем російської нафти, що доставляється танкерами «Совкомфлоту», невідомо.

Нагадаємо, що танкери з російською нафтою все частіше рухаються інкогніто, з вимкненими трекерами.

Раніше повідомлялося, що через санкції Росія майже на третину знизить видобуток нафти.

Тим часом РФ зараз заробляє на експорті енергоресурсів більше, ніж до війни. Зокрема, Китай став найбільшим імпортером російської нафти.

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