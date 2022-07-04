Акції «Газпрому» рекордно обвалилися

Наразі акції компанії опустилися до 185,2 рубля

Акції «Газпрому» вже третій день поспіль продовжують падіння. Ще 30 червня після заяви про відмову у виплаті дивідендів вони обвалилися більш ніж на 30% на Московській біржі – з 310,82 рубля до 207,69 рубля за штуку. А сьогодні, 4 липня, акції «Газпрому» втратили ще 3,7%.

Наразі акції компанії опустилися до 185,2 рубля. Компанія не може зупинити рекордне падіння акцій.

Нагадаємо, акціонери «Газпрому» вирішили не виплачувати дивіденди з рекордного прибутку компанії у 2021 році. Заступник голови правління «Газпрому» Фаміл Садигов пояснив, що дивіденди за підсумками 2021 року «виплачувати недоцільно». Рекордний прибуток компанії скерували до бюджету, підвищивши податки.

Раніше монополіст твердо обіцяв виплатити дивіденди – по 52,53 рубля за одну акцію і загальна сума мала стати рекордною за весь період існування компанії.

Нагадаємо, Кремль веде справжню гібридну війну, застосовуючи агресію не лише у військовому вимірі, а й намагаючись зірвати опалювальний сезон в Європі. Внаслідок маніпулятивних дій «Газпрому» з початку червня ціни на газ у Європі зросли на майже 42%.

Як повідомлялося, російський газопровід «Північний потік-1» припинить транзит газу до Європи.

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