«Газпром» припиняє подачу газу «Турецьким потоком»

Через «Турецький потік» отримує газ не тільки Туреччина, але й окремі країни Європи, зокрема Угорщина

Російський «Газпром» з 21 по 28 червня не транспортуватиме газ через «Турецький потік»

Російський газовий монополіст «Газпром» повідомив, що з 21 червня зупинить газопровід «Турецький потік». У заяві компанії стверджується, що це тимчасово.

Транспортування газу обома нитками газопроводу «Турецький потік» призупиняється на період до 28 червня для проведення планових профілактичних робіт.

Цим газопроводом отримує газ не тільки Туреччина, але й окремі країни Європи, зокрема Угорщина.

Зупинка «Турецького потоку» відбувається на тлі скорочення транзиту російського газу через територію України та Балтійське море. Газпром транспортує через ГТС України всього 41 млн кубометрів на добу замість законтрактованих 109 млн кубометрів, а через Північний потік – 67 млн кубометрів на добу замість 167 млн кубометрів.

Довідка: «Турецький потік» – газопровід з Росії до Туреччини через Чорне море. Проєктна потужність – 31,5 млрд куб. м газу на рік. «Турецький потік» призначений для постачання газу до Туреччини та країн Європи транзитом через турецьку територію.

Нагадаємо, днями повідомлялося, що Німеччина вкладе мільярди в порятунок колишньої «дочки» «Газпрому». Розмір кредиту може становити від п’яти до десяти мільярдів євро.

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