Газова війна Кремля. Росія погрожує ще двом країнам ЄС

«Газпром» повідомив дві європейські компанії про зниження постачання газу

Австрійська нафтогазова компанія OMV отримала від російського «Газпрому» повідомлення про скорочення постачання газу. Про це пишуть «Відомості».

За даними газети, в OMV не уточнили, наскільки саме зменшуються постачання.

«Але це зниження може бути повністю компенсовано OMV», - наголосив представник компанії.

Італійська енергокомпанія Eni також повідомила, що отримала від «Газпрому» повідомлення про зниження постачання газу на 15 червня – приблизно на 15%.

Як звернули увагу в Eni, обставини скорочення постачання газових ресурсів та обмежень з боку Москви поки що не наводяться.

Раніше «Газпром» у своєму звіті заявив, що експортував до країн далекого зарубіжжя за період з 1 січня по 15 червня поточного року 65,6 млрд куб. м, що на 28,9% менше ніж за аналогічний період минулого року.

Раніше 21 березня під час наради з урядом російський президент Путін заявив, що Росія більше не прийматиме долари та євро як оплату за природний газ і збирається перейти на розрахунки в рублях. При цьому він доручив російському Центробанку за тиждень визначити порядок операцій із придбання рублів на внутрішньому ринку РФ покупцями російського газу.

Раніше повідомлялося, що Польща та Україна збудують спільний газопровід.

Нагадаємо, що Литва і Польща добудували газопровід GIPL.