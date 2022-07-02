РФ «осушує» газовий ринок ЄС: транзит через Україну впав до історичного мінімуму

У червні обсяги транзиту через Україну впали на 37%

Із початку червня ціни на газ у Європі зросли на майже 42%

Кремль веде справжню гібридну війну, застосовуючи агресію не лише у військовому вимірі, а й намагаючись зірвати опалювальний сезон в Європі. Внаслідок маніпулятивних дій «Газпрому» з початку червня ціни на газ у Європі зросли на майже 42%.

Як повідомляє Оператор ГТС України, через українську ГТС у червні цього року місячні обсяги транзиту сягнули історичного мінімуму з 1991 р. – 1,25 млрд куб. м. Так, у порівнянні з травнем 2022 року обсяги транзиту через Україну впали на 37%, а у порівнянні з червнем попереднього року транзит скоротився майже утричі.

«Газпром» використав лише 38% від заброньованих потужностей (3,29 млрд куб м) за довгостроковим контрактом.

«Газпром» й надалі не використовує заброньовані та оплачені потужності на точці входу «Суджа», що становлять 77,2 млн кубометрів на добу.

Також російський монополіст не скористався можливістю переносу потужностей ГВС «Сохранівка» та не бере участі в аукціонах з бронювання потужностей.

«У купі з обмеженням транзиту газопроводом «Північний потік-1», це призводить до «осушення» газового ринку ЄС та зростання цін», – зазначає Оператор ГТС України.

Як повідомлялося, російський газопровід «Північний потік-1» припинить транзит газу до Європи.

Нагадаємо, що росіяни погрожували зупинити «Північний потік-1» ще на початку березня. Тоді про жодні профілактичні роботи не йшлося – російські урядовці заявляли, що такою може бути відповідь на відмову Європи від «Північного потоку-2».



