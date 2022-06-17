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    Кремль анонсував нову війну

    Операція Анкари на півночі Сирії може призвести до нових зіткнень - Кремль анонсував нову війну
    Операція Анкари на півночі Сирії може призвести до нових зіткнень
    фото: gettyimages

    Росія вважає, що військова операція Анкари на півночі Сирії може призвести до прямих зіткнень військ

    У Кремлі не виключають можливості зіткнення армій Туреччини і Сирії. Про це заявив спецпредставник президента Росії із сирійського врегулювання Олександр Лаврентьєв, пишуть російські ЗМІ.

    За словами російського експерта, військова операція Анкари на півночі Сирії може не лише дестабілізувати ситуацію в регіоні, а й призвести до прямих зіткнень турецьких та сирійських військ.

    «Ми все-таки сподіваємося, що президент Туреччини утримається від проведення операції з урахуванням і негативного ставлення до неї практично всіх арабських держав», – заявив Ларвентьєв.

    Разом з тим у Кремлі додали, що сирійські війська у низці населених пунктів на кордоні з Туреччиною розташовуються на блокпостах і невеликих укріпрайонах, і вони будуть змушені «якщо не чинити опір, відійти за трасу М4». А саме цією трасою проходить патрулювання російсько-турецьких військ у Сирії.

    Нагадаємо, 1 червня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, виступаючи перед парламентською фракцією власної Партії справедливості і розвитку, анонсував нову військову операцію на території Сирії.

    Збройні сили Туреччині планують звільнити від курдських повстанців кілька міст на півночі цієї країни, створивши у цьому регіоні «зону безпеки».

    Проте 8 червня Туреччина провела переговори із Росією щодо своєї військової операції у північних регіонах Сирії, дещо змінивши плани після цих перемовин. Так, був скасований наступ на місто Айн Іса, що розташоване у провінці Ракка поблизу турецького кордону.

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    Теги: Туреччина Реджеп Таїп Ердоган росія окупанти Сирія війна Україна окупація #stoprussia
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    Кремль анонсував нову війну