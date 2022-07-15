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    Економіка

    Білорусь опинилася в дефолті за зовнішнім боргом – Moody's

    Документація по облігаціях не допускає розрахунків в альтернативних валютах - Білорусь опинилася в дефолті за зовнішнім боргом – Moody's
    Документація по облігаціях не допускає розрахунків в альтернативних валютах
    фото з відкритих джерел

    Міністерство фінансів Білорусі здійснило платіж у національній валюті

    Білорусь допустила дефолт за зовнішніми борговими зобов'язаннями, оскільки Міністерство фінансів здійснило виплати за єврооблігаціями у білоруських рублях. Так вважає міжнародна рейтингова агенція Moody's.

    13 липня минув пільговий період, протягом якого Білорусь мала виплатити $22,9 млн за десятирічними єврооблігаціями Belarus-27. Оскільки Міністерство фінансів Білорусі здійснило платіж у національній валюті, власники зовнішнього боргу білоруських емітентів не змогли отримати виплати.

    «Погашення валютного боргу в білоруських рублях є дефолтом», – заявили в Moody's.

    При цьому в агентстві попередили, що якщо платежі не будуть здійснені відповідно до початкових умов, то Fitch (є офіційним рейтингуючим агентством Білорусі) вважатиме це дефолтом.

    Перший платіж в місцевій валюті для виплати відсотків за єврооблігаціями 2027 року в доларах США був проведений в рамках цього процесу 29 червня.

    До 29 червня Білорусь мала виплатити купон по єврооблігаціях «Білорусь-2027» в еквіваленті $22,9 млн. 29 червня Білорусь виплатила купон у білоруських рублях.

    Раніше міжнародне рейтингове агентство Fitch знизило довгостроковий рейтинг Білорусі в іноземній валюті, що означає початок дефолту.

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    Теги: Білорусь росія окупанти США війна рейтинг Україна дефолт окупація #stoprussia
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    Білорусь опинилася в дефолті за зовнішнім боргом – Moody's