Хакери вкрали з криптобіржі Bybit майже $1,5 млрд

Злам біржі став найбільшим в історії криптокрадіжок

Криптовалютна біржа Bybit зазнала масштабного хакерського нападу, у результаті якого з її гаманця Ethereum було викрадено майже $1,5 млрд. Про це повідомив гендиректор Bybit Бен Чжоу.

Як зазначив Чжоу, зловмисники скористалися вразливістю у механізмі підписання транзакцій. Мультипідписний ETH-холодний гаманець Bybit здійснив переказ у теплий гаманець, але ця операція виявилася замаскованою.

Варто зазначити, що гарячі гаманці є найпоширенішими типами криптогаманців, оскільки вони прості у налаштуванні та прості у використанні. Холодні гаманці вважаються більш безпечним рішенням для зберігання криптовалют, оскільки вони не підключені до інтернету. Під'єднатися можна лише тоді, коли хочете здійснити транзакцію.

Усі підписанти бачили коректну адресу та справжній URL, проте фактично підписали зміну логіки смарт-контракту. Унаслідок цього хакер отримав повний контроль над гаманцем і переказав усі Ethereum на невідому адресу.

Попри масштабні втрати, керівництво Bybit запевняє, що всі інші гаманці біржі залишаються безпечними, а виведення коштів працює у звичайному режимі. Крім того, компанія наголошує, що активи клієнтів забезпечені 1:1, тож навіть якщо вкрадені кошти не вдасться повернути, Bybit покриє збитки самостійно.

«Ми хочемо запевнити наших користувачів і партнерів, що всі інші холодні гаманці Bybit залишаються в повній безпеці. Всі кошти клієнтів знаходяться в безпеці, а наші операції продовжуються у звичайному режимі без будь-яких перебоїв», – написала пресслужба.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заробив понад $802 млн з моменту запуску мемкоїну $Trump, представленого 18 січня 2025 року.

До слова, у Києві судитимуть трьох молодиків, які організували схему «інвестування в криптовалюту» та ошукали інвесторів на пів мільйона гривень.