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«Моніторинг добереться до всіх». Гетманцев пояснив, навіщо громадянам декларувати крипту

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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«Моніторинг добереться до всіх». Гетманцев пояснив, навіщо громадянам декларувати крипту
Гетманцев: Рано чи пізно (і, скоріше, рано) фінансовий моніторинг добереться до операцій на криптобіржі
колаж: glavcom.ua

На думку нардепа, можливість задекларувати дохід від криптоактивів за ставкою 5% без підтвердження витрат на їхнє придбання є «абсолютно співмірною ціною»

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев закликав громадян декларувати свої криптоактиви, пояснивши, що рано чи пізно фінансовий моніторинг виявить незадекларовані операції. Про це він розповів в інтерв’ю «Главкому».

Гетманцев наголосив, що криптовалюта не є анонімною, як багато хто вважає. «Крипта – це ж не анонімна історія: достатньо один раз встановити зв'язок між конкретною людиною і криптогаманцем – і все, що відбувалося у цьому гаманці за весь час в минулому, стає відомо контролюючим органам», – запевнив нардеп.

Він визнав, що якщо людина планує все життя залишатися «в тіні», уникаючи банківських операцій та придбання коштовних речей, то її навряд чи змусять декларувати крипту. Однак, за словами Гетманцева, для «розумних і сучасних» людей вихід «в білу площину» є принциповим питанням.

«Рано чи пізно (і, скоріше, рано) фінансовий моніторинг добереться до тих операцій, які відбуваються, наприклад, на криптобіржі, і це вже відбулося в Євросоюзі», – підкреслив він.

Гетманцев також зазначив, що придбання коштовних речей, нерухомості та автомобілів стає об'єктом контролю не лише податкових органів, а й фінансового моніторингу. Нардеп вважає, що можливість задекларувати дохід від криптоактивів за ставкою 5% без підтвердження витрат на їхнє придбання є «абсолютно співмірною ціною».

Гетманцев додав, що в майбутньому, якщо людина витратить гроші на придбання криптоактивів і отримає дохід від їх продажу, вона зможе сплатити податок з різниці та користуватися цими грошима відкрито, без обмежень.

Як відомо, нещодавно Комітет Верховної Ради підтримав законопроєкт про криптовалюту, який передбачає перехідний період протягом року, коли громадяни можуть задекларувати свої криптоактиви за пільговою ставкою. 

Згідно з документом, віртуальний актив – це особливий цифровий об’єкт, що існує в електронній формі завдяки технології блокчейну. Такі активи не є грошима і не можуть використовуватись як офіційний засіб платежу в Україні. Їх правовий режим, згідно з Цивільним кодексом, прирівнюється до рухомого майна.

Редакція законопроєкту передбачає ототожнення токенів електронних грошей із електронними грошима в розумінні закону «Про платіжні послуги».

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Теги: податки Україна криптовалюта Данило Гетманцев

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