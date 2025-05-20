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Злочинці масово викрадають власників криптовалютних компаній – WSJ

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Злочинці масово викрадають власників криптовалютних компаній – WSJ
Злочинці роблять ставку на заволодіння криптовалютою будь-якими способами
фото із відкритих джерел

Зі зростанням вартості біткоїна інвесторів та керівників компаній почали переслідувати злочинці

Останнім часом у всьому світі відбулася серія викрадень та нападів на власників криптовалютних компаній з метою отримання викупу у криптовалюті. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Wall Street Journal. Останній інцидент, який описує видання, стався у Парижі минулого тижня. Там невідомі намагалися викрасти дочку глави криптовалютної біржі Paymium та її дворічної дитини. Врятувати їх змогли чоловік жінки та сусіди. Чоловіка постраждалої було поранено.

У інших випадках злочинцям вдавалося викрасти своїх жертв. Наприклад, взимку в руках зловмисників виявився один із співзасновників компанії Ledger Девід Баллан. Інцидент стався у Франції. За підприємця та іншу викрадену разом з ним людину здирники зажадали €10 млн. У компанію надсилали відео з Балланом, на одному з яких йому відрізають палець.

Балана поліція спромоглася знайти, коли компанія вже виплатила частину викупу. Другого заручника виявили пізніше в іншому місці після ще однієї виплати. Загалом Ledger перерахувала злочинцям €3 млн, але змогла повернути назад майже всю суму, оскільки криптовалюту можна було заморозити.

Загалом, за даними WSJ, у Франції за останні місяці сталося п'ять викрадень, а в усьому світі минулого року таких випадків були десятки.

Ще один співзасновник Ledger Ерік Ларшевек засудив ситуацію із викраденнями у Франції, назвавши її «мексиканізацією» країни. «Скільки підприємців, скільки талановитих людей всерйоз розглядають можливість залишити країну, яка більше не захищає своїх громадян?» – зауважив він.

У пошуку жертв зловмисникам допомагає те, що часто дані власників криптовалюту через хакерські атаки стали потрапляти у відкритий доступ, зазначає видання. Щоб убезпечити себе, представники «криптоеліти» намагаються видалити дані, що втекли до мережі, в першу чергу адреси, приховують профілі в соцмережах і намагаються убезпечити себе іншими способами.

Нагадаємо, Гетманцев пояснив, навіщо громадянам декларувати крипту. Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев закликав громадян декларувати свої криптоактиви, пояснивши, що рано чи пізно фінансовий моніторинг виявить незадекларовані операції.

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Теги: криптовалюта злочин злочинець

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