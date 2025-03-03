Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Трамп хоче перетворити США на «криптостолицю світу»

Ірина Озтурк
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Трамп хоче перетворити США на «криптостолицю світу»
Трамп робить ставку на криптовалюту
фото із відкритих джерел

США отримають власний криптовалютний резерв

Американський президент Дональд Трамп анонсував створення криптовалютного резерву Сполучених Штатів, до якого будуть включені біткойн, Ethereum, Solana (SOL), XRP компанії Ripple, Cardano (ADA) та інші «цінні» цифрові активи. Про це пише «Главком» із посиланням сторінку Трампа у мережі Truth Social.

«Крипторезерв США підніме цю критично важливу галузь після багатьох років корупційних атак з боку адміністрації Байдена. Доручив президентській робочій групі рухатися вперед стосовно створення криптостратегічного резерву, що включає XRP, SOL і ADA. Я подбаю про те, щоб США стали криптостолицею світу», – написав Трамп у мережі Truth Social.

У наступному дописі він додав, що серед активів американського крипторезерву будуть також біткойн, Ethereum та інші «цінні» валюти.

Перелічені американським лідером криптовалюти різко зросли в ціні. ADA злетіла на 60%, XRP підскочила на 33%, SOL подорожчала на 25%. Ethereum і біткойн також додали 13% та 10% відповідно.

Нагадаємо, у Трампа також є власна криптовалюта. Сайти, що продають товари під брендом президента США Дональда Трампа, почали приймати мемкоїн $Trump до оплати поряд з біткоіном та кредитними картками.

Дружин Трампа Меланія слідом за ним запустила власний мем-коїн. Криптовалюта отримала назву $Melania за аналогією з мем-коїном $Trump.

Читайте також:

Теги: США Дональд Трамп фінансування фінанси президент криптовалюта

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Критичний період – до кінця березня
Тотальний шторм: що задумали росіяни
20 лютого, 21:04
Трамп розраховує отримати назад свої секретні документи
Секретні документи, вилучені у Трампа, будуть повернуті
6 лютого, 08:31
Вирок у справі закарпатських ґвалтівників, можлива зустріч Зеленського з Трампом. Головне за 7 лютого
Вирок у справі закарпатських ґвалтівників, можлива зустріч Зеленського з Трампом. Головне за 7 лютого
7 лютого, 21:13
Кремль прокоментував відносини між Москвою і Вашингтоном
«Контакти стали інтенсивнішими». Кремль заявив про прогрес у відносинах із США
11 лютого, 11:47
Естонія, Латвія та Литва відключилися від російського електричного кільця
Зеленський розповів про важливу для Європи подію, яка трапилася сьогодні
9 лютого, 20:46
Келлог заявив, що адміністрація Трампа досягла більшого у врегулюванні війни в Україні, ніж Байден за три роки
Вашингтон змінює підхід до війни в Україні: Келлог у Мюнхені зробив заяву
15 лютого, 15:50
«Вистоїмо», – написав Буданов, звертаючись до народу України
Буданов після резонансних заяв Трампа звернувся до українців
19 лютого, 09:46
Зеленський: Окремо поспілкувалися про участь Ірландії в коаліції з розмінування та тренувальних місіях ЄС
Зеленський зустрівся з премʼєр-міністром Ірландії: про що говорили
27 лютого, 17:52
У Лондоні відбувся саміт щодо питань війни в Україні
Саміт щодо України у Лондоні: головні заяви європейських лідерів
Вчора, 21:47

Економіка

Трамп хоче перетворити США на «криптостолицю світу»
Трамп хоче перетворити США на «криптостолицю світу»
Голова ФБР доручив Конгресу США розслідувати допомогу Україні
Голова ФБР доручив Конгресу США розслідувати допомогу Україні
США прискорюють надання Ізраїлю військової допомоги
США прискорюють надання Ізраїлю військової допомоги
Україна та Велика Британія підписали угоду про позику в 2,6 млрд фунтів
Україна та Велика Британія підписали угоду про позику в 2,6 млрд фунтів
Митні погрози Трампа спричинили хаос серед виробників популярного алкоголю
Митні погрози Трампа спричинили хаос серед виробників популярного алкоголю
FT: Росія заманює західні компанії назад
FT: Росія заманює західні компанії назад

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
178K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 березня: ситуація на фронті
62K
Карта повітряних тривог України онлайн 3 березня 2025
25K
Великий піст 2025: традиції, календар харчування, правила та заборони
7057
Американське телешоу висміяло Трампа і Венса після зустрічі з Зеленським (відео)
4824
Повітряна тривога у Києві тривала більше години
4247
Родина віцепрезидента США Венса переїхала в «невідоме місце» через протести українців

Новини

В Україні оголошено повітряну тривогу
Сьогодні, 11:47
3 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
2 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
1 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
1 березня, 00:01
Емоційна зустріч Зеленського та Трампа, звільнення у Кабміні та КМДА. Головне за 28 лютого
28 лютого, 21:07
«Укренерго» повертає відключення для деяких споживачів. Графік на 1 березня
28 лютого, 18:35

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua