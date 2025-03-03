Трамп хоче перетворити США на «криптостолицю світу»

США отримають власний криптовалютний резерв

Американський президент Дональд Трамп анонсував створення криптовалютного резерву Сполучених Штатів, до якого будуть включені біткойн, Ethereum, Solana (SOL), XRP компанії Ripple, Cardano (ADA) та інші «цінні» цифрові активи. Про це пише «Главком» із посиланням сторінку Трампа у мережі Truth Social.

«Крипторезерв США підніме цю критично важливу галузь після багатьох років корупційних атак з боку адміністрації Байдена. Доручив президентській робочій групі рухатися вперед стосовно створення криптостратегічного резерву, що включає XRP, SOL і ADA. Я подбаю про те, щоб США стали криптостолицею світу», – написав Трамп у мережі Truth Social.

У наступному дописі він додав, що серед активів американського крипторезерву будуть також біткойн, Ethereum та інші «цінні» валюти.

Перелічені американським лідером криптовалюти різко зросли в ціні. ADA злетіла на 60%, XRP підскочила на 33%, SOL подорожчала на 25%. Ethereum і біткойн також додали 13% та 10% відповідно.

Нагадаємо, у Трампа також є власна криптовалюта. Сайти, що продають товари під брендом президента США Дональда Трампа, почали приймати мемкоїн $Trump до оплати поряд з біткоіном та кредитними картками.

Дружин Трампа Меланія слідом за ним запустила власний мем-коїн. Криптовалюта отримала назву $Melania за аналогією з мем-коїном $Trump.