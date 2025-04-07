Ринок криптовалют різко обвалився

Аналітики прогнозують, що влітку біткоїн може впасти в ціні близько на 60%

Ринок криптовалют зазнав різкого падіння. Ціни на цифрові активи стрімко пішли вниз, спричинивши паніку серед інвесторів – вартість деяких токенів знизилася майже на 10%. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на американські ЗМІ.

Курс Bitcoin впав на 5% – $78,764. Крім біткоїна, інші криптовалюти також зазнали значних втрат: ефір (ETH) впав на 11% до $1 590, а солана (SOL) знизилася на 10% до $107.

Аналітики попереджають про можливе подальше зниження ціни біткоїна до рівня $76–$78 тис. до кінця квітня, з потенційним падінням до $52–$56 тис. влітку, залежно від розвитку торговельних конфліктів та макроекономічних факторів.

Варто зазначити, що в першому кварталі 2025 року біткоїн втратив 12,5% своєї вартості, що є найгіршим показником для цього періоду з 2018 року.

Нагадаємо, у березня президент США Дональд Трамп підписав указ про створення стратегічного біткоїн-резерву. Він буде створений на базі активів, конфіскованих у рамках кримінальних і цивільних справ.