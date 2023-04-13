G7 готує санкції щодо російських діамантів: названо терміни введення
У травні цього року країни-члени G7 можуть запровадити санкції щодо діамантів російського видобувного гіганта «Алроса». Про це повідомляє The Economic Times.
Обмеження можуть бути введені 19-21 травня під час зустрічі в Японії напередодні ювелірної виставки у Лас-Вегасі, що відбудеться в червні. Санкції стосуватимуться діамантів вагою один карат.
«Щойно санкції набудуть чинності, виникне невизначеність щодо зайнятості майже трьох мільйонів робітників у Сураті, алмазному центрі Індії, де огранюють дев'ять із десяти алмазів у світі», – зазначає видання.
Раніше повідомлялося, що чиновники країн G7 та Євросоюзу хочуть створити систему глобального відстеження обороту алмазів, яка може відкрити шлях до обмеження торгівлі російськими кривамиими алмазами в майбутньому.
На початку березня посадовці США і Європейського Союзу провели зустріч з представниками компаній алмазної галузі щодо запровадження ефективних обмежень проти цієї індустрії РФ.
Днями Сполучені Штати Америки суттєво розширили санкції проти країни-агресора Росії.
Також Канада ввела санкції проти дев'яти установ фінансового сектору Білорусі, серед яких Національний банк країни.
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