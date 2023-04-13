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G7 готує санкції щодо російських діамантів: названо терміни введення

Оксана Воронцова
glavcom.ua
G7 готує санкції щодо російських діамантів: названо терміни введення
Санкції стосуватимуться діамантів російського видобувного гіганта «Алроса»
фото з відкритих джерел

У травні цього року країни-члени G7 можуть запровадити санкції щодо діамантів російського видобувного гіганта «Алроса». Про це повідомляє The Economic Times.

Обмеження можуть бути введені 19-21 травня під час зустрічі в Японії напередодні ювелірної виставки у Лас-Вегасі, що відбудеться в червні. Санкції стосуватимуться діамантів вагою один карат.

«Щойно санкції набудуть чинності, виникне невизначеність щодо зайнятості майже трьох мільйонів робітників у Сураті, алмазному центрі Індії, де огранюють дев'ять із десяти алмазів у світі», – зазначає видання.

Раніше повідомлялося, що чиновники країн G7 та Євросоюзу хочуть створити систему глобального відстеження обороту алмазів, яка може відкрити шлях до обмеження торгівлі російськими  кривамиими алмазами в майбутньому.

На початку березня посадовці США і Європейського Союзу провели зустріч з представниками компаній алмазної галузі щодо запровадження ефективних обмежень проти цієї індустрії РФ.

Днями Сполучені Штати Америки суттєво розширили санкції проти країни-агресора Росії.

Також Канада ввела санкції проти дев'яти установ фінансового сектору Білорусі, серед яких Національний банк країни.

Теги: санкції росія США Велика сімка

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