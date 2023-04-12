Головна Світ Економіка
search button user button menu button

США розширили санкції проти Росії: обмеження торкнулися банку в Угорщині

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
США розширили санкції проти Росії: обмеження торкнулися банку в Угорщині
Нові обмеження торкнулися й Міжнародного інвестиційного банку
фото ілюстративне

Під американські обмеження потрапили 17 суден під російським прапором, в основному, призначених для вантажоперевезень

Сполучені Штати Америки суттєво розширили санкції проти країни-агресора Росії. У «чорний список» додали понад 30 фізичних та близько 90 юридичних осіб. Про це повідмоляє Мінфін США.

Нові санкції торкнулися віце-прем'єра РФ Марата Хуснулліна, громадян Угорщини, Кіпру, Ізраїлю, Німеччини, Австрії, Ліхтенштейну та Узбекистану, які так чи інакше пов'язані з Росією. До санкційного списку внесли компанії «Мегафон», «Русатом Оверсіз» (РАОС, входить до держкорпорації «Росатом»), Металоінвест, Удоканська мідь.

Крім цього, під американські обмеження потрапили 17 суден під російським прапором, в основному, призначених для вантажоперевезень. Судна пов'язані з Державною транспортною лізинговою компанією. Санкції також запроваджено проти її генерального директора Євгена Дітріха. Досанкційного списку внесено також два вантажні судна під прапором Туреччини, що належать компанії Pola Raiz.

Нові обмеження торкнулися й Міжнародного інвестиційного банку (МІБ). Ця фінустанова базується у Будапешті, має майже 50% російської власності та позбавлена нагляду з боку угорської влади. Під санкції також потрапила дочірня компанія МІБ – МІБ Капітал, зареєстрована в Москві, чинний керівник банку Микола Косов та двоє колишніх – росіянин Георгій Потапов та угорець Імре Ласлочки.

Також санкції введено проти військово-патріотичного громадського руху Юнармія та ПВ «Патріот», яка пов'язана з міноборони РФ та військовою розвідкою.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що Канада ввела санкції проти дев'яти установ фінансового сектору Білорусі, серед яких Національний банк країни.

Теги: санкції росія Угорщина США

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Перед візитом до Парижу Наришкіна проводила час на півдні Франції
Фейкові санкції. Дружина глави російської зовнішньої розвідки «вишиває» по Парижу (фото)
Сьогодні, 13:19
До санкційного списку потрапили родичі кількох російських олігархів
У списку Марченко та родичі російських олігархів: Британія запровадила нові санкції
Сьогодні, 12:53
Білорусь не відправляла до України власних військ, але надала свою територію для обстрілів України: також Лукашенко активно підтримує політику Путіна
Канада ввела санкції проти Білорусі: деталі
Сьогодні, 08:24

Економіка

США розширили санкції проти Росії: обмеження торкнулися банку в Угорщині
США розширили санкції проти Росії: обмеження торкнулися банку в Угорщині
Канада ввела санкції проти Білорусі: деталі
Канада ввела санкції проти Білорусі: деталі
Коштів донорів вистачить Україні до кінця року – Мінфін США
Коштів донорів вистачить Україні до кінця року – Мінфін США
Угорці знищили велику партію українського зерна
Угорці знищили велику партію українського зерна
Паливо на крові: Угорщина продовжила газову угоду з Росією
Паливо на крові: Угорщина продовжила газову угоду з Росією
Казахстан і Азербайджан будуть перекачувати нафту без Росії
Казахстан і Азербайджан будуть перекачувати нафту без Росії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
218K
Росія випустила ракету по Казахстану
70K
Одна Україна щодня ховає своїх синів, а друга – почала зневажати армію
21K
Італія ввела надзвичайний стан: яка причина
11K
Путін досі вірить, що може розтрощити Україну – директор ЦРУ 
9932
30 тис. грн доплати військовим Рада знову може скасувати? Зареєстровано постанову
9827
Окупанти жорстоко стратили українського полоненого: Банкова відреагувала

Новини

Трамп публічно обізвав Макрона
Сьогодні, 19:29
ЗСУ відбили понад 70 ворожих атак на найгарячіших напрямках – Генштаб
Сьогодні, 06:48
«Це у Путіна все красиво по телевізору. Ми, як гарматне м'ясо тут», – окупант (перехоплення)
Сьогодні, 04:24
Боєприпаси для фронту: в яких саме ЗСУ відчувають гостру потребу
Сьогодні, 03:07
У Горлівці окупанти вбили відому колаборантку
Сьогодні, 02:30
Окупанти жорстоко стратили українського полоненого: Банкова відреагувала
Сьогодні, 00:57

Прес-релізи

Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
31 березня, 13:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту