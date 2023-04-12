США розширили санкції проти Росії: обмеження торкнулися банку в Угорщині

Під американські обмеження потрапили 17 суден під російським прапором, в основному, призначених для вантажоперевезень

Сполучені Штати Америки суттєво розширили санкції проти країни-агресора Росії. У «чорний список» додали понад 30 фізичних та близько 90 юридичних осіб. Про це повідмоляє Мінфін США.

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Нові санкції торкнулися віце-прем'єра РФ Марата Хуснулліна, громадян Угорщини, Кіпру, Ізраїлю, Німеччини, Австрії, Ліхтенштейну та Узбекистану, які так чи інакше пов'язані з Росією. До санкційного списку внесли компанії «Мегафон», «Русатом Оверсіз» (РАОС, входить до держкорпорації «Росатом»), Металоінвест, Удоканська мідь.

Крім цього, під американські обмеження потрапили 17 суден під російським прапором, в основному, призначених для вантажоперевезень. Судна пов'язані з Державною транспортною лізинговою компанією. Санкції також запроваджено проти її генерального директора Євгена Дітріха. Досанкційного списку внесено також два вантажні судна під прапором Туреччини, що належать компанії Pola Raiz.

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Нові обмеження торкнулися й Міжнародного інвестиційного банку (МІБ). Ця фінустанова базується у Будапешті, має майже 50% російської власності та позбавлена нагляду з боку угорської влади. Під санкції також потрапила дочірня компанія МІБ – МІБ Капітал, зареєстрована в Москві, чинний керівник банку Микола Косов та двоє колишніх – росіянин Георгій Потапов та угорець Імре Ласлочки.

Також санкції введено проти військово-патріотичного громадського руху Юнармія та ПВ «Патріот», яка пов'язана з міноборони РФ та військовою розвідкою.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що Канада ввела санкції проти дев'яти установ фінансового сектору Білорусі, серед яких Національний банк країни.