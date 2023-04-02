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«Буде боляче». Посол у ПАР розповіла, як Україна бореться із російською торгівлею алмазами

Надія Карбунар
glavcom.ua
«Буде боляче». Посол у ПАР розповіла, як Україна бореться із російською торгівлею алмазами
Росія добре заробляє за рахунок своєї алмазної жили
фото з відкритих джерел

«Сподіваюся, країни – споживачі змінять свою позицію»

Україна намагається протидіяти Росії у рамках Кімберлійського процесу. Це колегіальний міждержавний орган, який діє відповідно до резолюцій ООН, направлених на запобігання торгівлі так званими «конфліктними», або «кривавими», алмазами. Росія добре заробляє за рахунок своєї алмазної жили. Санкції ж у цій сфері не діють. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповіла посол України у Південно-Африканській Республіці Любов Абравітова.

«Кімберлійський процес був створений, щоби не допустити використання діамантів для фінансування конфліктів. Вона з’явилася через необхідність усунути цю проблему у першу чергу в Африці. Деякі нинішні учасники цього «клубу» спекулюють, кажучи нам, щоби ми не пов’язували Кімберлійський процес і конфлікт в Україні. Бо ж процес – це суто африканська справа. Хоча насправді це не так. Організація ж глобальна. Усі рішення, включно із прийняттям порядку денного, приймаються всіма країнами-учасницями. Враховуючи участь Білорусі і Зімбабве, Росії дуже легко блокувати будь-яке корисне для нас рішення», – пояснила дипломатка.

За словами, Любові Абравітової, правильна стратегія для України у цьому випадку – бути максимально присутньою на цій платформі. Чого раніше не відбувалося.

«Ми рік як почали активно брати участь у Кімберлійському процесі. Нас там уже знають і чують. Ми добиваємося, аби у підсумкових документах кожної сесії були додатки про дебати. Для того, щоби в історичному архіві організації залишилися згадки про нашу країну. Про те, що ми боролися за своє місце у цьому форматі. І що не давали заплющити очі на те, що виробляла Росія», – каже посол.

Крім того, Україна дуже розраховує на зміну позиції країн-партнерів, які є основними споживачами сировинних діамантів. Вони можуть діяти проти РФ не у рамках організації, а на своїх ринках.

«Так, можливо, це буде боляче. Запровадження санкцій завжди б’є не тільки по тому, проти кого вони вводяться, а й по тому, хто їх вводить. Але це робити треба», – вважає Любов Абравітова.

Раніше посадовці США і Європейського Союзу провели зустріч з представниками компаній алмазної галузі щодо запровадження ефективних обмежень проти цієї індустрії РФ. 

Також чиновники країн G7 та Євросоюзу хочуть створити систему глобального відстеження обороту алмазів, яка може відкрити шлях до обмеження торгівлі російськими  кривамиими алмазами в майбутньому.

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Теги: дебати Україна фінансування посол росія санкції конфлікт Африка

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