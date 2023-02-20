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У ЄС створять систему, що обмежить обіг російських «кривавих аламазів»

Ірина Озтурк
glavcom.ua
У ЄС створять систему, що обмежить обіг російських «кривавих аламазів»
У Європі шукають шлях для обмеження торгівлі російськими алмазами
https://english.alarabiya.net

Раніше спроби ЄС запровадити санкції щодо російських алмазів  не мали успіхів

Чиновники країн G7 та Євросоюзу хочуть створити систему глобального відстеження обороту алмазів, яка може відкрити шлях до обмеження торгівлі російськими  кривамиими алмазами в майбутньому, повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на власні джерела.

Наприкінці січня таку заяву зробили представники уряду Бельгії (бельгійський Антверпен є одним із основних центрів алмазної торгівлі). Зокрема, прем'єр-міністр Бельгії Олександр Де Кроо прирівнював алмази російського походження до «кривавих»(термін для ідентифікації алмазів, що видобуваються в країнах, де ведуться військові дії, та використовуються для фінансування повстанських рухів). «Доходи Росії від алмазів можуть припинитися лише в тому випадку, якщо доступ російських алмазів на західні ринки стане неможливим. Бельгія працює зі своїми партнерами над створенням бази для цього», – говорив Де Кроо у заяві для видання Politico.

Тоді ж бельгійські чиновники анонсували впровадження «непроникної» системи відстеження походження та обігу алмазів. Наразі джерела Bloomberg заявили, що це рішення не є неминучим, оскільки відстеження обороту є досить проблематичним. Проте двоє з них заявили, що G7 може виступити із заявою з цього приводу вже цього тижня.

Алмазний скандал

Попередні спроби ЄС запровадити санкції щодо російських алмазів зустріли опір із боку низки важливих учасників алмазного ринку, насамперед Бельгії.

У вересні 2022 року Politico з посиланням на проект санкцій писав, що ЄС може ввести санкції проти російської групи алмазовидобувних компаній «Alrosa». Але в жовтні EUobserver з посиланням на європейських дипломатів повідомляв, що країни ЄС вирішили не включати «Alrosa» в новий пакет санкцій. Вилучення компанії зі списку санкцій, за даними джерел, відбулося після того, як бельгійські дипломати та лобісти Антверпенського діамантового центру попередили, що удар по російському алмазному сектору загрожуватиме тисячам робочих місць у місті, де розташована найбільша у світі алмазна біржа. 

Bloomberg, із посиланням на джерело в галузі, повідомило ще вересні минулого року, що група покупців з Індії та Бельгії таємно купує великі обсяги алмазів, видобутих у Росії, на вигідних умовах, тоді як багато західних компаній намагаються відмовитися від російської продукції.

Походження алмазу є прозорим на початку ланцюжка поставок, коли йому видається сертифікат у рамках Кімберлійського процесу, який був розроблений для припинення продажу так званих «кривавих алмазів», але на наступних етапах перетворення на діамант та ювелірний виріб його вже складно відстежити.

Цікаво, що раніше «Alrosa» активно просувала технології відстеження походження (tracking), що дозволяють підкреслити та захистити унікальність якутських алмазів. Свою експертизу в цьому напрямку ринку пропонує конкурент «Alrosa»  De Beers, розробивши технологічну платформу Tracr, яка, за заявою компанії, дозволяє більш ретельно відстежувати.

Нагадаємо, США в березні минулого року заборонили ввезення алмазів та діамантів з Росії, а у квітні «Alrosa» потрапила до SDN list, але американські санкції не перешкоджають постачанню алмазів до Індії, де виробляється 95% діамантів у світі.

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Теги: фінансування технології військові біржа Бельгія санкції міністр

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