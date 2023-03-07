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США та ЄС готують санкції щодо російських алмазів

Оксана Воронцова
glavcom.ua
США та ЄС готують санкції щодо російських алмазів
Алмазна промисловість буде долучена до заходів з імпортного контролю, пов’язаних з РФ
фото з відкритих джерел

Росія продовжує заробляти мільярди доларів на торгівлі діамантами

Посадовці США і Європейського Союзу провели зустріч з представниками компаній алмазної галузі щодо запровадження ефективних обмежень проти цієї індустрії РФ. Про це йдеться в повідомленні Держдепартаменту США 6 березня.

«Сьогодні посол Джеймс О'Браєн приєднався до заступника гендиректора й головного спеціаліста з контролю правил торгівлі Єврокомісії Деніса Редоннета, щоб обговорити з провідними офісами торгівлі алмазами, а також виробниками, лабораторіями та галузевими торговими асоціаціями в США та Європі важливість долучення алмазної промисловості до майбутніх заходів з імпортного контролю, пов’язаних з Росією, включно з полірованими діамантами», – зазначається в повідомленні.

При цьому уточнюється, що це питання було виділене, зокрема, в недавній заяві лідерів G7, адже Росія продовжує заробляти мільярди доларів на торгівлі діамантами. Тож, зауважили в американському відомстві, існує необхідність запровадження найбільш ефективних і впливових способів перервати цей потік доходів для РФ.

«Сполучені Штати і Європейський Союз залишаються відданими тому, щоби накласти на Росію економічні наслідки через неспровоковану війну в Україні», – підкреслюється в заяві.

Нагадаємо, чиновники країн G7 та Євросоюзу хочуть створити систему глобального відстеження обороту алмазів, яка може відкрити шлях до обмеження торгівлі російськими  кривамиими алмазами в майбутньому.

Теги: росія США санкції війна Європейський союз

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