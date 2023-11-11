Газпром: Європа досі сидить на російській газовій голці

РФ постачає газ в Австрію, звідки він надходить до європейських країн

Російський газ продовжує надходити до багатьох країн Євросоюзу, у тому числі до тих, які офіційно відмовилися від нього. Про це заявив глава російської корпорації «Газпром» Олексій Міллер в ефірі телеканалу «Росія-1», передають місцеві ЗМІ.

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«Насправді я не хотів би називати жодної цифри. Чому? Тому що молекули у магістральному газопроводі не мають національного забарвлення», – сказав очільник концерну.

За його словами, у Москві обізнані про те, що російський газ через треті держави надходить у ті країни, які на тлі санкцій публічно проголосили відмову від його споживання.

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Міллер заявив, що зараз відбуваються поставки на газовий хаб у Баумгартені (Австрія), з якого газ надходить до країн ЄС.

Як каже глава «Газпрому», постачання російського газу на австрійський газорозподільний центр можливе завдяки транзиту через територію України через компресорну станцію «Суджа».

«Загалом, що стосується Півдня, Південно-Східної Європи, постачання газу з Росії до цього регіону, як і раніше, здійснюється відповідно до підписаних контрактів. Тому, звичайно, російський газ є на європейському ринку, не в малих обсягах – навіть у тих країнах, які декларують, що у них, на їхньому ринку російського газу немає. Ні, це не так», – зазначив Міллер.

Нагадаємо, що країни Європейського союзу планують скоротити імпорт російського природного газу до 40-45 млрд куб. м вже цьогоріч.

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До слова, з листопада у Литві скасована можливість імпортувати, завантажувати та дегазувати російський скраплений природний газ (СПГ) на всіх об’єктах.

Також «Главком» писав, що Євросоюз, як і раніше, активно закуповує енергоносії у Росії, хоча публічно цього не визнає. Зокрема йдеться про закупівлю зрідженого природного газу (ЗПГ), обсяги імпорту якого продовжують зростати.