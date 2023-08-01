Чому Австрія досі купує російський газ: The New York Times знайшла пояснення

Австрія, на відміну від більшості країн Європейського Союзу, досі закуповує в Росії майже стільки природного газу, скільки купувала до війни в Україні

За 17 місяців після того, як Москва розпочала повномасштабну війну в Україні, країни Європи з дивовижною швидкістю зробили крок до зменшення своєї тривалої залежності від дешевого російського газу. При цьому сусідня з Україною Австрія і досі не зробила ніяких рішучих кроків, і на це є низка політичних та економічних причин. Про це пише The New York Times.

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Німеччина, яка перед війною отримувала 55% своїх поставок з Росії, тепер імпортує нуль. Польща, Болгарія та Чехія призупинили або близькі до припинення постачання газу. А Італія зараз стабільно скорочує імпорт і обіцяє звільнитись російського природного газу до кінця цього року.

А от Австрія, яка отримувала майже 80% свого газу з Росії до вторгнення Росії в Україну, у травні все ще отримувала більше половини газу з Росії. А в березні, коли попит був вищий, показник сягав 74%. «Поки Росія продає газ, Австрія буде його купувати», – заявив цього місяця виконавчий директор австрійської енергетичної компанії OMV Group.

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Купуватиме газ і надалі?

Водночас труднощі австрійського угряду у відмові від російського газу викликали ніщівну критику суспільства. Критики переконані, що газові платежі Австрії допомагають фінансувати військову машину Москви.

«Я не думаю, що вони роблять достатньо. «Уряд (Австрії – «Главком») є одним з найбільш дружніх до Росії», – сказала науковий співробітник Центру глобальної енергетичної політики Школи міжнародних і суспільних відносин Колумбійського університету Енн-Софі Корбо.

Австрія, перша країна Західної Європи, яка підписала газовий контракт з Радянським Союзом у 1968 році, і десятиліттями сильно залежала від газу, що надходить із Росії.

Головною причиною, чому Європейський Союз не запровадив жодних офіційних санкцій проти імпорту російського газу, тих, які стосуються російської нафти та вугілля, є те, що Австрія та інші великі покупці стверджували, що вони їм потрібні. А деякі європейські країни залишаються покупцями російського зрідженого природного газу, який надходить кораблями, хоча загальний обсяг проданого газу є незначним, порівняно із тими обсягами, які раніше надходили на до Європи трубопроводами.

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Минулого року канцлер Австрії Карл Нехаммер попереджав, що негайне відключення призведе до економічного краху та масового безробіття. Міністерка енергетики та член прогресивної Партії зелених у коаліційному уряді Австрії Леонора Гевеслер, заявила, що уряд залишається відданим ідеї припинення імпорту російського природного газу до 2027 року.

Але «непросто скасувати роки й десятиліття неправильної політики всього за кілька місяців або за рік. І як країна, що не має виходу до моря, Австрія, на відміну від Німеччини, Італії чи Греції, не може просто побудувати термінали для суден, які перевозитимуть скраплений газ», – додала Гевесслер.

Не тільки економіка і політика

The New York Times пише, що тут Австрія має ціле коло проблем. З одного боку Австрія залишається офіційно нейтральною до війни між Росією та Україною – принцип, записаний у її Конституції з 1955 року, коли остаточно було досягнуто переговорів з Радянським Союзом про припинення післявоєнної окупації. У результаті вона не є членом американсько-європейського військового альянсу Організації Північноатлантичного договору.

З іншого – рішуче засудила вторгнення в Україну, прийняла біженців і дозволила поставки зброї в Україну через її кордон. Але в той час, як російський енергетичний гігант «Газпром» раптово припинив постачання багатьом європейським країнам, Австрія продовжувала отримувати повний обсяг і отримала згоду Росії розраховуватися євро замість рублів.

Небажання Відня швидше переходити на інші джерела енергії викликало занепокоєння, що Австрія залишається надто тісно пов’язаною з інтересами Росії.

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«Політична еліта в Австрії, на мою думку, є однією з найбільш симпатизуючих Росії», – сказав директор програми Євразії у Варшавському інституті Гжегож Кучинський. «Тому я думаю, що Відень спробує вплинути на менш конфронтаційну політику ЄС щодо Москви».

Кучинський згадав Карін Кнайссль, колишню міністерку закордонних справ, яка на своєму весіллі в 2018 році викликала сенсацію, танцюючи з Володимиром Путіним і прийнявши від нього сережки з сапфірами вартістю 50 тис. євро. У 2021 році вона увійшла до ради директорів російської державної нафтової компанії «Роснефть», але пішла під тиском в травні 2022 року. Вольфганг Шюссель, колишній канцлер, входив до правління найбільшої приватної корпорації Росії «Лукойл». Він подав у відставку через місяць після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.

Нинішня угода з «Газпромом», підписана у 2018 році, передбачає, що Австрія закуповуватиме шість мільярдів кубометрів газу на рік і залишається чинною – до 2040 року. Компанія також була фінансовою підтримкою нині неіснуючого газопроводу «Північний потік-2» між Росією та Німеччиною.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, австрійська енергетична компанія OMV витратила на російський газ близько $7,7 мільярдів. Виконавчий директор OMV Альфред Стерн заявив в нещодавньому інтерв’ю The Financial Times, що «ми продовжуватимемо отримувати ці обсяги від «Газпрому», доки вони будуть доступні».

Австрійський уряд володіє приблизно 30% OMV, а Об'єднаним Арабським Еміратам належить 25%. «OMV – приватна компанія, і вони намагаються заробити якомога більше грошей для своїх акціонерів», – сказав експерт із питань клімату та енергетики аналітичного центру Bruegel у Брюсселі Георг Захманн. «Було б в інтересах австрійського уряду та європейських політиків обмежити їх здатність вести бізнес».

Чинний п’ятирічний контракт, який дозволяв «Газпрому» продовжувати транспортувати природний газ з Росії до Європи по трубопроводах, які пролягають через Україну, закінчується в кінці наступного року, і уряд у Києві дав зрозуміти, що не буде його продовжувати.

За словами Енн-Софі Корбо, через українські трубопроводи транспортується близько 5% газу, що імпортується в Європейський Союз. Припинення їх використання залишить Турецький потік єдиною точкою входу газу в Європу, а отже дасть більше простору для можливого партнерства Туреччини та Росії.