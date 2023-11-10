Санкції в дії. Росіяни посилюють режим економії
Інформація щодо поточних економічних втрат РФ
1
Ціни в росії зростатимуть й надалі.
- Частка великих компаній в росії із планами підвищити відпускні ціни у третьому кварталі досягла 23%.
- На бажання компаній підняти ціни найсильніше вплинуло ослаблення курсу рубля, який почав впливати на ціни, розкручуючи інфляцію.
- Крім того, свій внесок зробило посилення грошово-кредитної політики Банком росії: у зв'язку з підвищенням ключової ставки у компаній зростають витрати на фінансування оборотного капіталу.
2
Росіяни посилюють режим економії.
- У третьому кварталі 2023 року (липень–вересень) найбільш поширеними стратегіями економії з боку громадян стали
- відмова від дорогих покупок (41%),
- скорочення витрат на відпочинок та розваги (39%)
- перерозподіл бюджету на користь їжі та найнеобхіднішого (38%).
- Частка тих, хто відмовляється від дорогих покупок, зросла на 4%.
- Ще більше зросла частка тих, хто скорочує витрати на їжу (+5 %)
3
Росія просить інші країни повернути продане нею озброєння.
- росія намагається викупити назад бойову техніку, деталі до неї та снаряди у держав, яким продавала їх за останні десятиліття.
- Представники Кремля останнім часом звертаються з цією метою до Пакистану, Єгипту, Білорусі та Бразилії.
- Спроби росії повернути своє озброєння назад – спосіб компенсувати значні втрати дорогої техніки, включаючи бойові літаки під час наступу української армії на південно-східному напрямку.
- Зараз, коли ситуація на полі бою перебуває в стані стагнації, москва прагне повернути собі ініціативу, хоча неясно, чи дадуть постачання проданого озброєння будь-які переваги та здатність активізувати атаки.
4
В росії немає чим замінити 50-річні літаки.
- Представники російських регіональних авіакомпаній звернулися до профільних відомств із проханням продовжити ресурс літаків Ан-24 та Ан-26, розроблених в українському КБ «Антонов» у 1950-1960 роках.
- Як зазначається, російська цивільна авіація використовує близько 100 літаків Ан-24, Ан-26, середній вік яких 50 років, проте замінити їх нічим.
- Серед причин, через які такі літаки швидше виробляють ресурс, експерти називають перерозподіл навантаження з іноземних лайнерів на російські, нерентабельність їхнього капітального ремонту, а також відсутність доступу до бюлетенів українського виробництва для продовження ресурсу літаків.
5
РФ фінансує антиукраїнську дезінформаційну кампанію в Латинській Америці, – Держдеп.
- У заяві йдеться, що кінцевою метою кремля є відмивання своєї пропаганди та дезінформації через місцеві ЗМІ у спосіб, який буде органічно сприйматися латиноамериканською аудиторією, щоб підірвати підтримку України, а також поширювати антиамериканські та антинатівські настрої.
- РФ планує використовувати розвинені медіаконтакти в Аргентині, Болівії, Чилі, Колумбії, Кубі, Мексиці, Венесуелі, Бразилії, Еквадорі, Панамі, Парагваї, Перу та Уругваї, серед інших країн Латинської Америки, для проведення кампанії інформаційних маніпуляцій.
6
Китай обмежив проведення юаневих платежів для росіян до США, ЄС, Швейцарії та Великій Британії.
Bank of China та Harbin bank не надсилають і не приймають переказів.
7
США ставлять за мету припинення російського проекту по виробництву ЗПГ «Арктик ЗПГ 2», заявив помічник держсекретаря США з питань енергетики Джеффрі Пайатт.
«Минулого тижня ми запровадили нові санкції проти проекту «Арктик СПГ 2»... Наша мета – припинити його», – сказав представник відомства на слуханнях у сенатському комітеті із закордонних справ.
8
Індія зекономила приблизно 2,7 млрд доларів купуючи російську нафту зі знижкою.
- За даними міністерства торгівлі Індії, з січня по вересень Індія імпортувала майже 70 млн метричних тонн російської нафти за середньою ціною 525,60 дол за тонну, що дешевше, ніж нафта з Іраку, яка коштувала 564,46 доларів за тонну за той самий період.
- За розрахунками, це дорівнює економії 2,7 мільярда доларів для Індії порівняно з тим, що вона заплатила б, якби купувала іракську нафту.
- Китай, найбільший світовий імпортер нафти, заощадив цього року майже 10 мільярдів доларів завдяки рекордним закупівлям нафти з країн, що перебувають під західними санкціями, в тому числі з росії, свідчать розрахунки Reuters.
9
Італійський оператор газової галузі, який займається транспортуванням, зберіганням та регазифікацією, компанія Snam повідомила, що національні газові сховища заповнені на рекордні 99%.
- Італія готова повноцінно «зустріти зимовий сезон», повідомив голова компанії Стефано Веньєра.
- Італійський уряд поставив за мету відмовитися від російського газу до середини 2024 року.
10
НАЗК внесло провідну грузинську групу виноробних компаній Bolero до переліку міжнародних спонсорів війни.
- Зазначається, що, попри російське вторгнення в Україну, ввезення вин з Грузії до РФ в першому кварталі 2023 року зросло на 49%.
- До об’єднаної групи виноробних підприємств входять: Bolero & Company Ltd, GVMT GROUP LLC та GRUZVINPROM LLC.
- Разом ці компанії, у період з січня 2022 року по жовтень 2023 року, експортували своїх товарів до росії на понад $68 млн.
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