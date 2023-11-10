Санкції в дії. Росіяни посилюють режим економії

Китай обмежив проведення юаневих платежів для росіян до США, ЄС, Швейцарії та Великій Британії

Інформація щодо поточних економічних втрат РФ

1

Ціни в росії зростатимуть й надалі.

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Частка великих компаній в росії із планами підвищити відпускні ціни у третьому кварталі досягла 23%.

На бажання компаній підняти ціни найсильніше вплинуло ослаблення курсу рубля, який почав впливати на ціни, розкручуючи інфляцію.

Крім того, свій внесок зробило посилення грошово-кредитної політики Банком росії: у зв'язку з підвищенням ключової ставки у компаній зростають витрати на фінансування оборотного капіталу.

2

Росіяни посилюють режим економії.

У третьому кварталі 2023 року (липень–вересень) найбільш поширеними стратегіями економії з боку громадян стали

відмова від дорогих покупок (41%),

скорочення витрат на відпочинок та розваги (39%)

перерозподіл бюджету на користь їжі та найнеобхіднішого (38%).

Частка тих, хто відмовляється від дорогих покупок, зросла на 4%.

Ще більше зросла частка тих, хто скорочує витрати на їжу (+5 %)

3

Росія просить інші країни повернути продане нею озброєння.

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росія намагається викупити назад бойову техніку, деталі до неї та снаряди у держав, яким продавала їх за останні десятиліття.

Представники Кремля останнім часом звертаються з цією метою до Пакистану, Єгипту, Білорусі та Бразилії.

Спроби росії повернути своє озброєння назад – спосіб компенсувати значні втрати дорогої техніки, включаючи бойові літаки під час наступу української армії на південно-східному напрямку.

Зараз, коли ситуація на полі бою перебуває в стані стагнації, москва прагне повернути собі ініціативу, хоча неясно, чи дадуть постачання проданого озброєння будь-які переваги та здатність активізувати атаки.

4

В росії немає чим замінити 50-річні літаки.

Представники російських регіональних авіакомпаній звернулися до профільних відомств із проханням продовжити ресурс літаків Ан-24 та Ан-26, розроблених в українському КБ «Антонов» у 1950-1960 роках.

Як зазначається, російська цивільна авіація використовує близько 100 літаків Ан-24, Ан-26, середній вік яких 50 років, проте замінити їх нічим.

Серед причин, через які такі літаки швидше виробляють ресурс, експерти називають перерозподіл навантаження з іноземних лайнерів на російські, нерентабельність їхнього капітального ремонту, а також відсутність доступу до бюлетенів українського виробництва для продовження ресурсу літаків.

5

РФ фінансує антиукраїнську дезінформаційну кампанію в Латинській Америці, – Держдеп.

У заяві йдеться, що кінцевою метою кремля є відмивання своєї пропаганди та дезінформації через місцеві ЗМІ у спосіб, який буде органічно сприйматися латиноамериканською аудиторією, щоб підірвати підтримку України, а також поширювати антиамериканські та антинатівські настрої.

РФ планує використовувати розвинені медіаконтакти в Аргентині, Болівії, Чилі, Колумбії, Кубі, Мексиці, Венесуелі, Бразилії, Еквадорі, Панамі, Парагваї, Перу та Уругваї, серед інших країн Латинської Америки, для проведення кампанії інформаційних маніпуляцій.

6

Китай обмежив проведення юаневих платежів для росіян до США, ЄС, Швейцарії та Великій Британії.

Bank of China та Harbin bank не надсилають і не приймають переказів.

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7

США ставлять за мету припинення російського проекту по виробництву ЗПГ «Арктик ЗПГ 2», заявив помічник держсекретаря США з питань енергетики Джеффрі Пайатт.

«Минулого тижня ми запровадили нові санкції проти проекту «Арктик СПГ 2»... Наша мета – припинити його», – сказав представник відомства на слуханнях у сенатському комітеті із закордонних справ.

8

Індія зекономила приблизно 2,7 млрд доларів купуючи російську нафту зі знижкою.

За даними міністерства торгівлі Індії, з січня по вересень Індія імпортувала майже 70 млн метричних тонн російської нафти за середньою ціною 525,60 дол за тонну, що дешевше, ніж нафта з Іраку, яка коштувала 564,46 доларів за тонну за той самий період.

За розрахунками, це дорівнює економії 2,7 мільярда доларів для Індії порівняно з тим, що вона заплатила б, якби купувала іракську нафту.

Китай, найбільший світовий імпортер нафти, заощадив цього року майже 10 мільярдів доларів завдяки рекордним закупівлям нафти з країн, що перебувають під західними санкціями, в тому числі з росії, свідчать розрахунки Reuters.

9

Італійський оператор газової галузі, який займається транспортуванням, зберіганням та регазифікацією, компанія Snam повідомила, що національні газові сховища заповнені на рекордні 99%.

Італія готова повноцінно «зустріти зимовий сезон», повідомив голова компанії Стефано Веньєра.

Італійський уряд поставив за мету відмовитися від російського газу до середини 2024 року.

10

НАЗК внесло провідну грузинську групу виноробних компаній Bolero до переліку міжнародних спонсорів війни.