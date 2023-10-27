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Литва забороняє імпорт російського скрапленого газу – ЗМІ

Діана Гасюк
glavcom.ua
Литва забороняє імпорт російського скрапленого газу – ЗМІ
фото: LRT

У четвер литовський Сейм ухвалив поправки до закону про природний газ, які передбачають таку заборону

Починаючи з листопада, в Литві буде скасована можливість імпортувати, завантажувати та дегазувати російський скраплений природний газ (СПГ) на всіх об’єктах. Про це повідомляє LRT.

Цей крок був схвалений литовським парламентом (Сеймом) після прийняття поправок до закону про природний газ, 111 парламентарів проголосували за, шість утрималися. Під час обговорення поправок в комітетах Сейму заступник міністра енергетики Інга Жіленє вказала, що російський газ доставляється до литовських газифікаційних об'єктів через танкери з Польщі.

Зміни до закону про природний газ підготували голова Комітету національної безпеки та оборони Сейму (NSDK) Лаурінас Кащюнас і міністр енергетики Дайнюс Крейвіс. Раніше міністр повідомляв, що газ дійсно транспортувався з Польщі компанією Cryogas M&T Poland і постачався двом компаніям з дегазаційними установками.

Раніше повідомлялося, що європейські чиновники та аналітики вважають, що, попри всі зусилля Європи щодо відмови від російського газу, енергетичне забезпечення континенту не буде безпроблемним у довгостроковій перспективі. 

Нагадаємо, Євросоюз, як і раніше, активно закуповує енергоносії у Росії, хоча публічно цього не визнає. Зокрема йдеться про закупівлю зрідженого природного газу (ЗПГ), обсяги імпорту якого продовжують зростати.

Тим часом втрата європейських клієнтів стала для Москви сильним ударом, адже доходи від експорту енергоресурсів знизилися на 41% до 43,4 мільярда доларів за перші сім місяців цього року, повідомило міністерство фінансів Росії.

До слова, у 2024 році закінчується дія контракту, згідно з яким постачає газ до Європи через територію України. Український уряд не збирається продовжувати угоду.

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Теги: економіка міністр імпорт

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