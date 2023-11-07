Вступ України до ЄС. Угорщина висунула погрозу

Угорщина збирається ветувати перспективу вступу України до ЄС через закон про мову

Уряд Угорщини має намір завадити Україні суттєво просунутися євроінтеграційним шляхом

Угорщина готується накласти вето на перспективу вступу України до Європейського союзу на саміті у грудні. На ньому лідери ЄС мають ратифікувати позитивну рекомендацію Єврокомісії щодо початку переговорів про приєднання країни до блоку. Про це повідомляє Nos.

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Як очікується, Єврокомісія подасть позитивний звіт про реформи в Україні, Молдові та шести балканських країнах, які хочуть стати членами ЄС.

При цьому уряд Угорщини має намір завадити Україні суттєво просунутися євроінтеграційним шляхом, вимагаючи від Києва виконання певних умов. Так, на думку Будапешта, права угорської меншини в Україні порушуються через закон про мову.

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«Були введені нові закони, які погіршили життя угорців в Україні. Ми не можемо з цим погодитися», – заявляє Балаш Орбан, «права рука» прем'єр-міністра Віктора Орбана.

Політичний радник глави угорського уряду зазначає, що позиція Будапешта «кристально чітка: доки існує цей закон, з українцями не може бути дискусій щодо їх інтеграції до Євросоюзу».

Радник угорського прем'єра Балаж Орбан запевняє, що Будапешт «завжди був прихильником зближення України з Європейським Союзом», проте новий мовний закон «все змінив». Уточнюючи в інтерв'ю, чи блокуватиме Угорщина початок переговорів про вступ України до ЄС, він відповів ствердно.

«Ми блокуватимемо, доки проблему не буде вирішено», – наголошує угорський політик.

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Як зазначають журналісти, при цьому в Україні погрози Угорщини про ветування сприймають як цинічну гру на тлі покращення відносин між Будапештом та Москвою.

У Брюсселі побоюються, що уряд Орбана займе непримиренну позицію у цьому питанні, при цьому Угорщина продовжує очікувати на отримання фінансової допомоги від ЄС у розмірі 20 млрд євро, заблокованих через проблеми з корупцією та верховенством права в Угорщині.

Як зазначають критики, уряд Орбана використовує питання мовного закону в Закарпатській області України як «розмінну монету»: Угорщина зніме вето лише у тому випадку, якщо країна все ще отримає мільярдні субсидії ЄС, пише видання.

Нагадаємо, Угорщина не погодить 12-й пакет санкцій проти Росії, якщо він стосуватиметься газової, нафтової й атомної сфер промисловості РФ.

Раніше прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан назвав російську агресію проти України «слов'янською братньою війною».