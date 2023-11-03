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ЄС планує значно скоротити імпорт російського газу вже у 2023 році

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
ЄС планує значно скоротити імпорт російського газу вже у 2023 році
ЄС радикально скоротив свою залежність від російського викопного палива
фото з відкритих джерел

До повномасштабного вторгнення РФ займала понад 45% європейського газового ринку.

Країни Європейського союзу мають намір скоротити імпорт російського природного газу до 40–45 млрд куб. м вже цього року. Про це йдеться у повідомленні Держдепу США за підсумками чергового засідання цільової робочої групи США-ЄС з енергетичної безпеки.

«ЄС радикально скоротив свою залежність від російського викопного палива, зокрема завдяки поетапній відмові від імпорту вугілля, скороченню імпорту нафти на 90% і скороченню імпорту газу зі 155 млрд куб. м у 2021 році до приблизно 80 млрд куб. м у 2022 році і, за оцінками, до 40-45 млрд куб. м у 2023 році», – говориться у повідомленні.

Крім того, країни ЄС мають намір «диверсифікувати» джерела постачання зрідженого природного газу в рамках підготовки до майбутньої зими.

Варто додати, що ця зима стане вже другою для Європи, підготовка до якої проходить в умовах зниження імпорту газу з Росії на тлі бойових дій в Україні і санкцій, що послідували за цим. У відповідь на них країна-агресор скоротила до контрактного мінімуму постачання до Євросоюзу. До цього «Газпром» був ключовим постачальником у ЄС, займаючи там понад 45% газового ринку.

Нагадаємо, починаючи з листопада, в Литві буде скасована можливість імпортувати, завантажувати та дегазувати російський скраплений природний газ (СПГ) на всіх об’єктах. Цей крок був схвалений литовським парламентом (Сеймом) після прийняття поправок до закону про природний газ.

Також «Главком» писав, що Євросоюз, як і раніше, активно закуповує енергоносії у Росії, хоча публічно цього не визнає. Зокрема йдеться про закупівлю зрідженого природного газу (ЗПГ), обсяги імпорту якого продовжують зростати.

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Теги: імпорт Європейський союз росія газ

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