Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Правоохоронці заблокували діяльність проросійської псевдорелігійної секти «АллатРа» (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Правоохоронці заблокували діяльність проросійської псевдорелігійної секти «АллатРа» (відео)
За даними слідства, лідери угруповання незаконно виїхали за кордон ще навесні 2022 року, використовуючи підроблені документи про зняття з військового обліку
фото скріншот відео

Фігуранти організували чітку ієрархічну структуру та власні «представництва» в кожному обласному центрі країни

У рамках багатоетапної спецоперації в Україні правоохоронці заблокували підривну діяльність більше 20 осередків антиукраїнської псевдорелігійної секти «АллатРа». Про це повідомляє пресслужба Служби безпеки України.

Учасники секти під виглядом «місіонерства» виправдовували війну Росії проти України, а також публічно просували Кремлівську ідею щодо створення «союзу слов'янських народів» під керівництвом Москви.

«Фігуранти організували чітку ієрархічну структуру та власні «представництва» в кожному обласному центрі нашої держави. Ці осередки «АллатРа» масово закликали місцевих жителів приєднуватися до секти та розповсюджувати ідеї Кремля», – йдеться у повідомленні.

Для пошуку однодумців та поширення проросійських поглядів фігуранти створили власний ютуб-канал, який налічує майже пів мільйона користувачів.

Також організатори «АллатРа» запустили мережу власних медіа та інтернет-ресурсів, телеграм-каналів та сторінок у соцмережі «ТікТок». Там вони публікували пропагандистські «дописи» та відео, просуваючи прокремлівські наративи через ідеї так званого «благотворчого суспільства».

Серед іншого – вони агітували за те, щоб російські окупанти здійснювали масовані ракетно-бомбові удари по цивільній інфраструктурі українських міст.

У ході розслідування отримано беззаперечні докази вини керівництва та активних учасників «АллатРа» .

За даними слідства, лідери угруповання незаконно виїхали за кордон ще навесні 2022 року, використовуючи підроблені документи про зняття з військового обліку.

Перебуваючи в одній із європейських країн, вони дистанційно продовжували керувати своєю злочинною організацією в Україні. Ініційована Службою безпеки експертиза підтвердила факти підривної діяльності «АллатРа» на користь країни-агресора.

Крім того встановлено, що за період свого існування проросійська секта створила власні «філії» на території РФ, Білорусі та ще декількох країн Європи, Центральної Азії та США.

Під час обшуків в «осередках» секти та у помешканнях фігурантів на Київщині, а також у Дніпропетровській, Кіровоградській, Волинській, Сумській та Харківській областях виявлено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, літературу, документи та інші докази незаконної діяльності.

На підставі зібраних доказів керівництву та учасникам «АллатРа» готується повідомлення про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 1, ч. 2 ст. 111 (державна зрада);
  • ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній);
  • ст. 436-1 (пропаганда комуністичного тоталітарного режиму);
  • ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Триває розслідування для встановлення всіх учасників злочинної організації та притягнення їх до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше повідомлялося, що Служба безпеки затримала агента ФСБ, який стежив за ЗСУ як журналіст.

Читайте також: «Секта Путіна». Що таке релігійний рух «АллатРа» і як він пов’язаний з Україною
Теги: росія СБУ релігія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російський диктатор відчуває момент, коли виникають нові виклики
Путін пропонує Заходу нову угоду
7 жовтня, 06:49
Справжня російська культура – стріляти в потилицю
Справжня російська культура – стріляти в потилицю
8 жовтня, 10:57
Мер Києва Віталій Кличко у столичній мерії вручив 64 ордери на нові квартири внутрішньо переміщеним особам
Київ закупив квартир для переселенців майже на 230 млн грн – Кличко
11 жовтня, 16:32
Україні варто готуватися до рекордних дронових атак
Повітряні сили: восени і взимку РФ випустить по Україні рекордну кількість дронів
8 жовтня, 09:43
Росія атакувала газопровід між Фінляндією та Естонією
Росія атакувала газопровід між Фінляндією та Естонією
10 жовтня, 16:41
Грузія дала завдання всім відомствам підготуватись до ядерної загрози
Грузія вирішила підготуватись на випадок ядерної війни
20 жовтня, 14:38
Над заводом здіймається високий стовп диму
На російському заводі «Урал» стався потужний вибух (відео)
31 жовтня, 11:42
ЗСУ знищили російський танк Т-90
ЗСУ знищили гордість російського оборонпрому
23 жовтня, 00:50
Повалій отримала російське громадянство в День незалежності України? Оприлюднено документ
Повалій отримала російське громадянство в День незалежності України? Оприлюднено документ
23 жовтня, 13:10

Події в Україні

Правоохоронці заблокували діяльність проросійської псевдорелігійної секти «АллатРа» (відео)
Правоохоронці заблокували діяльність проросійської псевдорелігійної секти «АллатРа» (відео)
На Київщині виявлено унікальні золоті прикраси часів Гетьманщини (фото)
На Київщині виявлено унікальні золоті прикраси часів Гетьманщини (фото)
Дрони-камікадзе атакували Нікополь, витік газу на Миколаївщині: ситуація в регіонах
Дрони-камікадзе атакували Нікополь, витік газу на Миколаївщині: ситуація в регіонах
Суд дозволив Приватбанку повернути 245 АЗС підконтрольних Коломойському
Суд дозволив Приватбанку повернути 245 АЗС підконтрольних Коломойському
Залужний повідомив, яку кількість авіації Росія може наростити до кінця року
Залужний повідомив, яку кількість авіації Росія може наростити до кінця року
Коли Україна вперше вдарила по Криму Atacms? Названо дату
Коли Україна вперше вдарила по Криму Atacms? Названо дату

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
8718
Німеччина спростила умови працевлаштування українських біженців
5886
Ілон Маск уже визначив переможця у війні РФ проти України
4653
Держдеп США зробив заяву щодо подальшої підтримки України
4477
Рашисти знову стягують до України стару військову техніку (відео)
4297
2 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4148
Мер Львова показав щемливі фото Личаківського кладовища

Новини

Росгвардія вербує ПВК «Вагнер»: будуть працювати на окупованих територіях України
Сьогодні, 07:20
Понад пів сотні запеклих боїв: дані Генштабу про ситуацію на фронті
Сьогодні, 07:12
США і Китай домовилися про зустріч лідерів, удар Ізраїлю по Газі: головне за ніч
Сьогодні, 06:50
Хмарно та переважно без опадів: прогноз погоди на 2 листопада
Сьогодні, 05:01
2 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Ворог провалив штурм на п’ятьох напрямках: як пройшов день на фронті
Вчора, 19:45

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту