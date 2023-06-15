Глава МЗС Угорщини поїде на російський форум, який ігнорують навіть друзі Путіна

Сіярто є одним із небагатьох західних посадовців, які продовжують їздити в Росію навіть після початку повномасштабної війни в Україні

Глава міністерства закордонних справ Угорщини Петер Сіярто виступить на Петербурзькому міжнародному економічному форумі (ПМЕФ). Про це йдеться на офіційному сайті форуму.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зазначається, що очільник угорського МЗС має виступити на панелі «Енергетика ХХІ століття: виклики теперішнього – можливості майбутнього» в компанії з російськими посадовцями у сфері енергетики, а також колишньою міністеркою закордонних справ Австрії Карін Кнайсль. Посадовиця відома тим, що на її весіллі танцював Путін.

Зазначимо, що цьогоріч мало не всі західні лідери проігнорували ПМЕФ через російську агресію проти України. Від участі у форумі відмовились і лідери країн, які вважаються прихильними до Москви. Так, від запрошення відмовилися президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, президент Бразилії Лула да Сілва та лідер Сербії Мілорад Додік.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Таким чином, Сіярто є одним із небагатьох західних посадовців, які продовжують їздити в Росію навіть після початку повномасштабної війни в Україні. Посадовець пояснює це необхідністю підтримувати торговельні зв’язки.

Нагадаємо, сенатор Сполучених Штатів Америки Джеймс Ріш заблокував продаж великої партії озброєння Угорщині на 735 млн доларів. До слова, Угорщина неодноразово блокувала надання ЄС допомоги Україні.

Раніше повідомлялося, що Угорщина готує провокацію з українськими полоненими.

Крім того, наприкінці травня уряд Угорщини опублікував ролик із закликом до якнайшвидшого припинення вогню в Україні, у якому показав мапу країни без Криму. Пізніше скандальний ролик було видалено і замінено виправленим варіантом, однак вибачень угорський уряд не висловив.