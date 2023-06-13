ЗСУ показали, як знищили російський «Солнцепьок» на Запоріжжі (відео)

Бійці аеророзвідки скорегували по ворожій техніці вогонь артилерії 47-ої окремої механізованої бригади «Маґура»

На запорізькому напрямку артилеристи ЗСУ знищили російську систему ТОС-1А «Солнцепьок». Нацгвардійці показали відео знищення ворожої техніки.

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Пресслужба Східного територіального управління розповіла, що бійці аеророзвідки гаубичного артилерійського дивізіону 3 бригади оперативного призначення «Спартан» виявили ворожу систему залпового вогню та скорегували по ній вогонь артилерії 47-ої окремої механізованої бригади «Маґура».

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«Успішні дії бійців Нацгвардії та ЗСУ призвели до знищення важкої вогнеметної системи залпового вогню», – сказано в підписі до відео.

Триває 475-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Сьогодні вночі Росія завдала чергових ударів по Україні. Попередньо, ворог застосував 14 крилатих ракет Х-101/555, з яких 10 було знищено протиповітряною обороною. Також завдав авіаційного удару чотирма «Шахедами», один – знищено нашими захисниками.