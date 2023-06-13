Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

ЗСУ показали, як знищили російський «Солнцепьок» на Запоріжжі (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ЗСУ показали, як знищили російський «Солнцепьок» на Запоріжжі (відео)
фото скріншот відео

Бійці аеророзвідки скорегували по ворожій техніці вогонь артилерії 47-ої окремої механізованої бригади «Маґура»

На запорізькому напрямку артилеристи ЗСУ знищили російську систему ТОС-1А «Солнцепьок». Нацгвардійці показали відео знищення ворожої техніки.  

Пресслужба Східного територіального управління розповіла, що бійці аеророзвідки гаубичного артилерійського дивізіону 3 бригади оперативного призначення «Спартан» виявили ворожу систему залпового вогню та скорегували по ній вогонь артилерії 47-ої окремої механізованої бригади «Маґура».

«Успішні дії бійців Нацгвардії та ЗСУ призвели до знищення важкої вогнеметної системи залпового вогню», – сказано в підписі до відео.

Триває 475-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Сьогодні вночі Росія завдала чергових ударів по Україні. Попередньо, ворог застосував 14 крилатих ракет Х-101/555, з яких 10 було знищено протиповітряною обороною. Також завдав авіаційного удару чотирма «Шахедами», один – знищено нашими захисниками.

Теги: росія ворог відео Запоріжжя

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Шебекіному сталися пожежі внаслідок обстрілів
Вибухи та обстріли: Білгородщина вночі не спала через «бавовну» (фото)
9 червня, 07:32
Держдеп США закликав Росію негайно припинити незаконне й невиправдане вторгнення в Україну
Держдеп США звернувся з вимогами до російської влади
7 червня, 02:10
Гарібашвілі: «Це один із наслідків тієї брутальної і руйнівної війни, яку Росія веде в Україні»
Прем’єр Грузії: Підрив Каховської ГЕС – один з наслідків війни, яку розв'язала РФ
6 червня, 15:20
77 обстрілів за минулу добу здійснили рашисти по Запорізькій області
Рекордна атака «шахедами»: як регіони пережили нічний обстріл
28 травня, 09:50
У Києві проходить 15-й щорічний Київський безпековий форум 
Україна має отримати стільки зброї, щоб Росія не змогла розпочати нову агресію – Нуланд
25 травня, 15:23
«Літаки-привиди» таємно перевозять путінських олігархів по всьому світу: розслідування
«Літаки-привиди» таємно перевозять путінських олігархів по всьому світу: розслідування
24 травня, 16:04
Літак з Олександром Лукашенком приземлився в Росії
Лукашенко прибув до Москви на зустріч із Путіним
24 травня, 12:33
Сьогодні Володимир Зеленський зустрівся з арабськими лідерами
Саудівська Аравія після візиту Зеленського зробила заяву щодо війни в Україні
19 травня, 21:34
Громадяни Росії зможуть летіти до Грузії літаками
Влада Грузії дозволила польоти російській авіакомпанії та вигадала виправдання
15 травня, 18:12

Події в Україні

Розвідка боєм. Експерт пояснив, який вигляд має перший етап контрнаступу
Розвідка боєм. Експерт пояснив, який вигляд має перший етап контрнаступу
Активісти облили Чорновола зеленкою: екснардеп вказав на винних
Активісти облили Чорновола зеленкою: екснардеп вказав на винних
ЗСУ показали, як знищили російський «Солнцепьок» на Запоріжжі (відео)
ЗСУ показали, як знищили російський «Солнцепьок» на Запоріжжі (відео)
Депутатка Київради Михайлова позловтішалася, що Чорновола кинули на смітник
Депутатка Київради Михайлова позловтішалася, що Чорновола кинули на смітник
На Херсонщині російські військові розстріляли священника з артилерії
На Херсонщині російські військові розстріляли священника з артилерії
Зеленський присвоїв посмертно звання Героя України підполковнику СБУ Василю Богачу
Зеленський присвоїв посмертно звання Героя України підполковнику СБУ Василю Богачу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
98K
Звільнення Білгородщини. Путін почав публічно клеїти дурня
83K
Стало відомо, скількох країн може торкнутися аварія на ЗАЕС
54K
Спадок Да Вінчі. Про що змушує задуматись цей скандал
51K
Зеленський позбавив президентських стипендій двох боксерів
26K
Путін збрехав про втрати ЗСУ та «зловився» на цьому
22K
Українська енергетика виходить на Орбіту

Новини

Нічний терор: скільки ракет і «Шахедів» випустила РФ по Україні
Сьогодні, 06:44
Зеленський та Дуда провели розмову, вибухи у Харкові: головне за ніч
Вчора, 07:52
Під Бахмутом окупанти намагалися просунутися і зазнали значних втрат – Генштаб
Вчора, 06:28
Місцями дощі та грози: синоптики дали прогноз погоди на 12 червня
Вчора, 05:17
ЗСУ успішно атакували позиції росіян під Авдіївкою – ISW
Вчора, 04:10
12 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 01:31

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту