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Британія очікує «великої атаки» України на Донбасі в найближчі дні

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Британія очікує «великої атаки» України на Донбасі в найближчі дні
Британський парламентарій вважає, що українська армія проводить «зондуючі й формуючі операції»
фото ілюстративне

«Основний фронт українського потенціалу все ще знаходиться в резерві»

У найближчі кілька днів слід очікувати «великої атаки» України на Донбасі. Таку думку висловив глава оборонного комітету парламенту Великобританії Тобіас Еллвуд, передає Sky News.

«У найближчі кілька днів ми повинні очікувати великої атаки в тій чи іншій частині Донбасу», – заявив він.

Британський парламентарій вважає, що українська армія проводить «зондуючі й формуючі операції», а «основний фронт українського потенціалу все ще знаходиться в резерві, готовий до цієї одиночної атаки».

«Росіяни не знають, де це буде, але ми бачимо, що між групою «Вагнера» і самими російськими військами настає хаос», – додав Еллвуд.

Глава оборонного комітету парламенту впевнений в тому, що підрив Каховської дамби показав, що російський диктатор Володимир Путін «навіть не вірив в те, що зможе утримати цю дамбу».

Нагадаємо, що українські воїни за останні дні звільнили Сторожове, що у Донецькій області.Як розповів один із піхотинців, який брав участь у звільненні, операція почалася приблизно о 5 ранку: військові висадилися з броньованих машин і розпочали штурм. Спочатку окупанти чинили опір, намагалися придушити наступ артилерією, але ЗСУ переламали ситуацію на свою користь. Під час звільнення села було знищено близько 50 окупантів та чотири військових взяли в полон.

Також під час успішних контрнаступальних дій звільнено ще один населений пункт на Донеччині. Йдеться про село Нескучне.

Сьогодні стало відомо про деокупацію Новодарівки Запорізької області.

Теги: росія окупанти ЗСУ війна Україна

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