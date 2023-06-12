Британія очікує «великої атаки» України на Донбасі в найближчі дні

«Основний фронт українського потенціалу все ще знаходиться в резерві»

У найближчі кілька днів слід очікувати «великої атаки» України на Донбасі. Таку думку висловив глава оборонного комітету парламенту Великобританії Тобіас Еллвуд, передає Sky News.

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«У найближчі кілька днів ми повинні очікувати великої атаки в тій чи іншій частині Донбасу», – заявив він.

Британський парламентарій вважає, що українська армія проводить «зондуючі й формуючі операції», а «основний фронт українського потенціалу все ще знаходиться в резерві, готовий до цієї одиночної атаки».

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«Росіяни не знають, де це буде, але ми бачимо, що між групою «Вагнера» і самими російськими військами настає хаос», – додав Еллвуд.

Глава оборонного комітету парламенту впевнений в тому, що підрив Каховської дамби показав, що російський диктатор Володимир Путін «навіть не вірив в те, що зможе утримати цю дамбу».

Нагадаємо, що українські воїни за останні дні звільнили Сторожове, що у Донецькій області.Як розповів один із піхотинців, який брав участь у звільненні, операція почалася приблизно о 5 ранку: військові висадилися з броньованих машин і розпочали штурм. Спочатку окупанти чинили опір, намагалися придушити наступ артилерією, але ЗСУ переламали ситуацію на свою користь. Під час звільнення села було знищено близько 50 окупантів та чотири військових взяли в полон.

Також під час успішних контрнаступальних дій звільнено ще один населений пункт на Донеччині. Йдеться про село Нескучне.

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