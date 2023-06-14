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Сенат США заблокував продаж установок Himars для Угорщини

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Сенат США заблокував продаж установок Himars для Угорщини
Угорщина мала б отримати 24 ракетні установки Himars, а також понад 100 ракет разом із запчастинами
фото ілюстративне

Політики у Будапешті блокують заявку Швеції на вступ до НАТО

Сенатор Сполучених Штатів Америки Джеймс Ріш заблокував продаж великої партії озброєння Угорщині на 735 млн дол. Про це пише The Washington Post.

Зазначається, що до пакету озброєнь, серед іншого, входять 24 ракетні установки Himars, а також понад 100 ракет разом із запчастинами.

Ріш вважає, що його рішення допоможе США натиснути на політиків у Будапешті, які блокують заявку Швеції на вступ до НАТО.

«Рішення призупинити продаж нової зброї Будапешту демонструє зростаючу ненависть до Угорщини з боку прихильників НАТО, таких як Ріш, який рідко затримує продаж зброї країнам у будь-якій частині світу», – йдеться у повідомленні.

Журналісти також зазначили, що відносини між США та Угорщиною в останні місяці стають дедалі войовничішими, оскільки Будапешт затримує та ускладнює реакцію Заходу на війну Росії проти України.

Нагадаємо, що Угорщина неодноразово блокувала надання ЄС допомоги Україні.

Також раніше повідомлялося, що Угорщина готує провокацію з українськими полоненими.

Теги: Угорщина США військова техніка

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