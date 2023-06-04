Видалили, але не вибачилися: уряд Угорщини прибрав скандальний ролик із картою України

Через відео Київ висловив Будапешту демарш

Уряд Угорщини видалив скандальний ролик з картою України без Криму. Натомість вони виклали виправлене відео.Його можна побачити на Youtube угорського уряду.

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Спочатку відео з правильною картою України, яка має в своєму складі Крим, було оприлюднено не на стороні уряду, а на Youtube-каналі провідного аналітика Szazadveg Foundation Андре Палоца.

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Однак згодом відео зникло з його сторінки, та було завантажено на сайт уряду. Проте жодних пояснень, вибачень чи іншої реакції від уряду Угорщини не було.

Нагадаємо, тимчасовий повірений України в Угорщині висловив офіційний демарш Будапешту через відео, де показали карту України без Криму. МЗС України заявило 3 червня, що цей ролик суперечить позиції Будапешта щодо підтримки суверенітету та територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах.

30 травня уряд Угорщини опублікував ролик із закликом до якнайшвидшого припинення вогню в Україні, в якому показав мапу країни без Криму. За кілька днів на нього звернули увагу засоби інформації.

Раніше прем’єр Угорщини Віктор Орбан назвав проведення контрнаступу «кривавою бойнею». Адже, за його словами, як «людина з півторарічним військовим досвідом», він «чудово знає», що нападник зазнає втричі більших втрат, ніж той, хто обороняється.

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Крім того, нещодавно стало відомо, що Угорщина блокує надання Україні військової допомоги ЄС у розмірі €500 млн.

До цього Орбан назвав Україну «фінансово неіснуючою державою», нарікаючи, що Європа допомагає їй фінансувати багато базових потреб, та заявив, що без цієї підтримки «війна одразу закінчиться». МЗС України відреагувало гостро: нагадало, що Угорщина так само залежить від коштів ЄС.

Також Орбан скандально відреагував на перспективу вступу України в НАТО.