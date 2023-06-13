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Росія обстрілює Кривий Ріг тими ж ракетами, що й Сирію

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Росія обстрілює Кривий Ріг тими ж ракетами, що й Сирію
Крилата ракета Х-555 створена для озброєння стратегічних ракетоносіїв Ту-95 та Ту-160
фото з відкритих джерел

У листопаді 2015 року Росія використала майже 30 ракет Х-555 для ударів по Сирії

Уночі та зранку 13 червня ворог вкотре атакував Україну ракетами Х-101/Х-555. Вночі силам ППО вдалося знешкодити 10 ракет з 14. Зранку Росія здійснила повторну атаку й долетіла тільки одна ракета.

Внаслідок нічної атаки по Кривому Розі загинуло щонайменше 6 людей. Щонайменше 25 людей отримали поранення різного ступеня. Також Росія намагалася атакувати Київ, проте всі цілі було знищено.

Крилата ракета Х-555 – це радянська розробка, яка створена для озброєння стратегічних ракетоносіїв Ту-95 та Ту-160. Х-555 – це неядерна версія ракети Х-55 створеної ще у 1970 – 1980 роках.

Комплекс повітряного базування у складі Х-55 і літака-носія Ту-95МС було офіційно прийнято на озброєння ще у 1983 році.

З початку 1990 років на основі Х-55СМ почали створювати ракету Х-555, яка відрізнялась заміною ядерної бойової частини на звичайну та модернізацією системи наведення. Розробка ракети тривала до середини 2000-х років.

Вже у листопаді 2015 року Росія використала майже 30 ракет Х-555 для ударів по Сирії.

Різниця між Х-55 та її версією з неядерним боєприпасом Х-555 полягає не тільки у виді бойової частини. Річ у тім, що вага ядерного заряду та його розмір значно менші за фугасну бойову частину, через що конструкція Х-555 зазнала змін й там був зменшений розмір паливного бака.

OSINT-розслідувачі підрахували, що в арсеналі Росії станом на листопад 2022 року залишилося 150 ракет Х-555 (50% від загальної кількості).

Військовий портал Defence Express провів оцінку російських ракет. Відповідно до даних журналістів, вартість однієї ракети Х-555 складає близько $1 мільйона.

Приблизно стільки ж Росії коштує виробництво «Калібрів» та ракети Р-500 для комплексу «Іскандер».

Зазначимо, що 28 квітня росіяни використовували для атаки проти України ракетоносії типу Ту-95МС, і не підіймали у повітря більш потужні Ту-160, що дещо нелогічно.

Річ у тім, що Ту-160 може взяти на борт до 12 крилатих ракет типу Х-555. Натомість бойове навантаження Ту-95 складає до шести крилатих ракет Х-55/555 у внутрішній барабанній установці.

Нагадаємо, під час масованої атаки по Україні, у ніч проти 13 червня, російські війська випустили шість із 14 ракет по Кривому Розі Дніпропетровської області.

Наразі відомо вже про шістьох загиблих та 25 поранених (з них 10 важких та троє – вкрай важких) і семеро перебувають під завалами.

До слова, російські загарбники продовжують свою війну проти житлових будинків, звичайних міст і людей в Україні.

 

Теги: росія Сирія Кривий Ріг обстріл російська ракета

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