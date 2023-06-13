Росія обстрілює Кривий Ріг тими ж ракетами, що й Сирію

Крилата ракета Х-555 створена для озброєння стратегічних ракетоносіїв Ту-95 та Ту-160

У листопаді 2015 року Росія використала майже 30 ракет Х-555 для ударів по Сирії

Уночі та зранку 13 червня ворог вкотре атакував Україну ракетами Х-101/Х-555. Вночі силам ППО вдалося знешкодити 10 ракет з 14. Зранку Росія здійснила повторну атаку й долетіла тільки одна ракета.

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Внаслідок нічної атаки по Кривому Розі загинуло щонайменше 6 людей. Щонайменше 25 людей отримали поранення різного ступеня. Також Росія намагалася атакувати Київ, проте всі цілі було знищено.

Крилата ракета Х-555 – це радянська розробка, яка створена для озброєння стратегічних ракетоносіїв Ту-95 та Ту-160. Х-555 – це неядерна версія ракети Х-55 створеної ще у 1970 – 1980 роках.

Комплекс повітряного базування у складі Х-55 і літака-носія Ту-95МС було офіційно прийнято на озброєння ще у 1983 році.

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З початку 1990 років на основі Х-55СМ почали створювати ракету Х-555, яка відрізнялась заміною ядерної бойової частини на звичайну та модернізацією системи наведення. Розробка ракети тривала до середини 2000-х років.

Вже у листопаді 2015 року Росія використала майже 30 ракет Х-555 для ударів по Сирії.

Різниця між Х-55 та її версією з неядерним боєприпасом Х-555 полягає не тільки у виді бойової частини. Річ у тім, що вага ядерного заряду та його розмір значно менші за фугасну бойову частину, через що конструкція Х-555 зазнала змін й там був зменшений розмір паливного бака.

OSINT-розслідувачі підрахували, що в арсеналі Росії станом на листопад 2022 року залишилося 150 ракет Х-555 (50% від загальної кількості).

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Військовий портал Defence Express провів оцінку російських ракет. Відповідно до даних журналістів, вартість однієї ракети Х-555 складає близько $1 мільйона.

Приблизно стільки ж Росії коштує виробництво «Калібрів» та ракети Р-500 для комплексу «Іскандер».

Зазначимо, що 28 квітня росіяни використовували для атаки проти України ракетоносії типу Ту-95МС, і не підіймали у повітря більш потужні Ту-160, що дещо нелогічно.

Річ у тім, що Ту-160 може взяти на борт до 12 крилатих ракет типу Х-555. Натомість бойове навантаження Ту-95 складає до шести крилатих ракет Х-55/555 у внутрішній барабанній установці.

Нагадаємо, під час масованої атаки по Україні, у ніч проти 13 червня, російські війська випустили шість із 14 ракет по Кривому Розі Дніпропетровської області.

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Наразі відомо вже про шістьох загиблих та 25 поранених (з них 10 важких та троє – вкрай важких) і семеро перебувають під завалами.

До слова, російські загарбники продовжують свою війну проти житлових будинків, звичайних міст і людей в Україні.