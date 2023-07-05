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Психологічна операція: Міноборони пояснило, навіщо Росія залякує терактом на ЗАЕС

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Психологічна операція: Міноборони пояснило, навіщо Росія залякує терактом на ЗАЕС
Обидва сценарії – як залякування терористичними діями, так і їх безпосередній теракт на Запорізькій АЕС – для РФ є інструментом досягнення воєнних цілей
фото з відкритих джерел

Нагнітаючи моральний стан українців, Росія прагне переломити хід війни на свою користь

Росія нагнітає ситуацію навколо Запорізької атомної електростанції та може вдатись до терористичних дій на території АЕС, щоб переломити хід війни на свою користь. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

За словами Маляр, інформаційний простір заповнили повідомлення про ймовірність терористичного акту на ЗАЕС.

«Тут варто розуміти, що країна-терорист здатна на будь-які, навіть тотально безрозсудні вчинки, які потім спробує видати за чужі», – наголосила Маляр.

З метою мінімізації потенційно можливих негативних наслідків у Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській та Миколаївській областях уже декілька днів тривають навчання екстрених служб з подолання наслідків можливого теракту на ЗАЕС, зазначила вона.

«Навіщо Росія нагнітає ситуацію з ЗАЕС і може вдатись до терористичних дій на її території? Щоб переломити хід війни на свою користь», – зазначила вона.

Як підкреслила заступниця міністра, обидва сценарії – як залякування терористичними діями, так і їх безпосереднє вчинення – для РФ є інструментом досягнення воєнних цілей.

Маляр наголосила, що найкраще, що можуть зробити українці зараз – зберігати спокій, довіряти виключно офіційним джерелам інформації та дотримуватись їх рекомендацій.

Нагадаємо, що російські загарбники 5 липня погрожували підірвати Запорізьку АЕС. Окупанти повідомляли, що Україна, нібито, збирається своїми безпілотниками та ракетою влаштувати катастрофу у ніч на 5 липня. Росіяни навіть розповіли, у який спосіб буде здійснений напад на ЗАЕС. Низка телеграм-каналів окупантів повідомила, що ЗСУ нібито мають атакувати станцію високоточними засобами великої дальності, а паралельно з цим буде скинуто боєприпаси з радіоактивними відходами. 

Через можливий теракт на ЗАЕС в українському суспільстві зчинився галас. Президент Зеленський заявив, що зупинити Кремль – обов’язок усього світу.

5 липня ситуація на Запорізькій атомній електростанції спокійна, рівень радіації в країні в межах норми.

Раніше, як заявив гендиректор МАГАТЕ Гроссі, Запорізька атомна електростанція втратила зв'язок зі своєю головною зовнішньою лінією електропередачі. Станція тепер працює від нещодавно відновлених резервних джерел живлення для отримання електроенергії, необхідної для виконання основних функцій ядерної безпеки. 

Читайте також: Ситуація на Запорізькій АЕС: «Глава МАГАТЕ втратив нейтральність. Треба готуватися до найгіршого»
Теги: росія теракт Міноборони Запорізька АЕС

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