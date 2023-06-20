Підприємець, який має бізнес у Криму, контролює родовище самоцвітів на Житомирщині

Цюпко був засновником перереєстрованого за законодавством РФ кримського ТОВ «Жемчужина Криму» й володів 25% підприємства

Сергій Цюпко реєструвався власником бізнесу в окупованому Криму та має російський ідентифікаційний податковий номер (ІПН). Центр протидії корупції дізнався про це із російського реєстру ЕГРЮЛ та російської системи audit-it.ru, яка агрегує інформацію з ЕГРЮЛ та податкової РФ. При цьому, компанія Цюпка «Кварцсамоцвіти» нещодавно отримала спеціальний дозвіл на видобування топазу, берилу, моріону та п’єзокварцу родовища на Житомирщині.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За даними audit-it.ru, у Сергія Цюпка є ідентифікаційний код РФ, виданий квазівладою тимчасово окупованого Криму. За інформацією цієї ж системи, до 9 вересня 2022 року Цюпко особисто був засновником перереєстрованого за російським законодавством у січні 2015 року кримського ТОВ «Жемчужина Криму», володів 25% підприємства.

Скрін із сайту audit-it.ru, після пошуку на ньому Сергія Цюпка фото: Центр протидії корупції

Як свідчить російський бізнес-реєстр ЕГРЮЛ, зараз Цюпко також може бути залучений до зареєстрованого у РФ бізнесу, але через пов’язану з ним компанію. Так, 50% ТОВ «Жемчужина Криму» з січня 2015 року володіє українське ПАТ «Київський ювелірний завод». 23,5% цього товариства належить особисто Цюпку, ще 43,1% – банку «Таврика». Програма «Схеми» у розслідуванні про Цюпка посилалася на інформацію ЗМІ, що Цюпко був основним власником «Таврики», хоча офіційно установа належала приблизно 20 компаніям. За даними Єдиного реєстру юросіб, «Київський ювелірний завод» (КЮЗ) із травня 2015 року перебуває у стані припинення. Водночас сайт КЮЗу досі торгує прикрасами, а власником низки торгових марок КЮЗу є Сергій Цюпко.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Скрін із витягу з російського бізнес-реєстру ЕГРЮЛ фото: Центр протидії корупції

Інша компанія Сергія Цюпка (у бенефіціарах також вказана Марія Цюпко) АТ «Кварцсамоцвіти», відповідно до наказу Держгеонадр № 440 від 9 грудня 2022 року отримала спеціальний дозвіл на користування Південною та Центральною частинами, а також Вишняківською і Дворищенською ділянками Волинського родовища Житомирської області. Протягом 20 років видобуватиме там п’єзокварц, моріон, топаз і берил. Судячи з наказу Держгеонадр, «Кварцсамоцвіти» отримали спецдозвіл без конкурсу, з огляду на те, що за власні гроші фірма провела геологічне вивчення ділянки та підрахувала запаси корисних копалин.

Скрін із наказу Держгеонадр №440 від 9 грудня 2022 року фото: Центр протидії корупції

Раніше «Кварцсамоцвіти» мали проблеми з Держгеонадрами та правоохоронцями. У компанії був спецдозвіл №4606 на геологічне вивчення Волинського родовища. Але, як звернуло увагу видання Nadra.info, у спецдозволі не було такого каменю, як моріон. А ось сайт Київського ювелірного заводу продавав прикраси з моріоном, і опис цієї ювелірки однозначно свідчив про українське походження коштовного каміння. За даними джерел того ж видання, Держгеонадра навіть збиралися анулювати «Кварцсамоцвітам» спецдозвіл, але компанія пішла на випередження. У липні 2022 року «Кварцсамоцвіти» написали заяву про відмову від спецдозволу, і на підставі цієї заяви Держгеонадра той дозвіл анулювали. При цьому, 18 лютого 2022 року «Кварцсамоцвіти» подали заяву на отримання нового дозволу на Волинське родовище.

Також факти свідчать, що станом на 2021 рік «Кварцсамоцвіти» та «Київський ювелірний завод» були фігурантами кримінального провадження щодо незаконного видобування та контрабанди коштовного каміння. Зокрема, МВС та СБУ, повідомляли, що «нелегальний бізнес контролював один із колишніх високопосадовців часів Януковича, а організував – власник великої ювелірної компанії». Станом на 2023 рік у судовому реєстрі є інформація щодо кримінального провадження 42020000000002140 від 06 листопада 2020 року за фактом «незаконного видобування топазу, берилу та кварцової сировини», «загально небезпечним способом з використанням бурових механізмів та з порушенням правил безпеки». У ньому фігурують саме «Кварцсамоцвіти». Але останні публічні ухвали щодо цього провадження – за березень 2021 року.

Центр протидії корупції звернувся за офіційним коментарем до компанії «Кварцсамоцвіти», проте відповіді там не надали. Відгукнулася лише представниця благодійного фонду Оксана Коваль від імені Сергія Цюпка.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Як свідчать дані українського реєстру, ТОВ «Перлина Криму» засновано 1999 року Кримським республіканським товариством мисливців та рибалок за законодавством України. Трохи пізніше у підприємство в якості учасника увійшов Сергій Цюпко та ПАТ «Київський ювелірний завод». У такому складі ТОВ «Перлина Криму» існувало до 2014 року. Коли РФ окупувала Крим, Цюпко припинив брати участь у діяльності цієї компанії, яку фактично захопив місцевий менеджмент, який перереєстрував компанію за законами РФ. Таким чином, Цюпко проти своєї волі потрапив до російського реєстру юридичних осіб як співвласник даної компанії, адже дані про засновників до російського реєстру юросіб тоді вносились автоматично, а ідентифікаційні коди надавались тільки за підписом керівника компанії. 2022 року з фактичними власниками кримської компанії, її менеджментом, вдалось досягнути угоди, щоб Сергій Цюпко був видалений із засновників ТОВ «Жемчужина Криму». Без директора юрособи зробити зміни в російському реєстрі неможливо, тому, як тільки з’явилася можливість отримати контакт із реальними керівниками цього підприємства, Сергій Цюпко одразу ж цим скористався і подав заяву про вихід. Тому твердження про те, що Сергій Цюпко начебто є власником бізнесу в окупованому Криму, є безпідставним. Також твердження про те, що Цюпко вийшов зі складу учасників кримської компанії напередодні отримання спецдозволу для ПАТ «Кварцсамоцвіти», також є безпідставним та надуманим! Ці речі співпали в періоді часу і не більше того!!» – йдеться у відповіді.

Нагадаємо, за січень-травень 2023 року Офіс генпрокурора відкрив понад 2300 проваджень за статтями «державна зрада» та «колабораційна діяльність». Водночас лише близько 11% справ передано до суду.

До слова, Служба безпеки України викрила київську ІТ-компанію, яка намагалася передати Росії інформацію з електронних систем прифронтової обласної військово-цивільної адміністрації.