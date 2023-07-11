Як ЗСУ використовуватимуть касетні снаряди: роз’яснення «Півдня»

ЗСУ застосовуватимуть касетні снаряди там, де є скупчення ворога та ворожої техніки

Україна має справу з країною-агресоркою, населення якої у п'ять разів перевищує наше

Касетний боєприпас збільшує площу ураження, а це означає, що застосований на полі бою, там де є скупчення ворога, він дасть більші результати бойової роботи, ніж інші снаряди. Про це заявила керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк, передає «24 канал».

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«Використання касетних боєприпасів у світі тяжіє до заборони, оскільки вони мають надзвичайну дію, – отже, їх застосування має бути дуже обережним, з урахуванням норм міжнародного права. Застосовуватимемо їх саме у такому сенсі, – там де є скупчення ворога та ворожої техніки, спрямовуючи виключно на позиції окупантів», – зазначила вона.

Гуменюк нагадала, що Україна має справу з країною-агресоркою, населення якої у п'ять разів перевищує наше. Тому нам потрібна зброя, яка допоможе вирівняти цей баланс.

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Раніше повідомлялося, що Канада виступила проти постачання Україні касетних боєприпасів.

Білий дім в свою чергу пояснив, чому вирішив надати Україні касетні боєприпаси.

Нагадаємо, 7 липня США підтвердили передачу Україні касетних боєприпасів. Україна зобов'язалася використовувати їх, дотримуючись п'яти принципів.

Також Салліван розкрив зобов'язання України.