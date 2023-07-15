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Дипломатичний скандал: Іран та Росія посварилися через острови у Перській затоці

Надія Карбунар
glavcom.ua
Дипломатичний скандал: Іран та Росія посварилися через острови у Перській затоці
Іран та Росія побили горщики через острови
фото з відкритих джерел

Міністерство закордонних справ викликало посла Росії

Тегеран вимагає від Москви переглянути позицію щодо приналежності островів у Ормузькій протоці, на які претендують Іран і Об’єднані Арабські Емірати. Політичні діячі країни вкрай негативно поставились до позиції Росії через це спірне питання. Про це повідомляє Iran International.

В Ірані критикують владу Росії за те, що вона поставила під сумнів право власності Ірану на три невеликі острови в Перській затоці, яке оскаржують Об'єднані Арабські Емірати.

Іранські ЗМІ та користувачі соціальних мереж були глибоко роздратовані, коли на початку цього тижня Росія приєдналася до арабських держав Перської затоки з вимогою врегулювати суперечку щодо приналежності островів, які, за словами Ірану, є його невіддільною частиною.

Міністерство закордонних справ викликало посла Росії, а міністр закордонних справ Хосейн Амір Абдолахян і речник уряду Алі Бахадорі написали в окремих повідомленнях, що «Іран не піде на компроміс щодо своїх національних інтересів і територіальної цілісності».

Однак офіційна реакція Тегерана на дії Росії була стриманою. Користувачі соціальних мереж заявили, що офіційні особи дійсно пішли на компроміс, не називаючи Росію у своїх повідомленнях.

Утім, багато іранських політичних діячів, аналітиків та ЗМІ вкрай незадоволені такими діями Росії та відкрито виказують свої претензії на рахунок країни-агресорки.

Зокрема, свою думку висловила політик-реформіст Елахе Кулаї, заявивши, що припущення про те, що Росія дбає про інтереси Ірану, повністю суперечать реаліям міжнародних відносин.

«Росіяни ніколи не враховуватимуть інтереси Ірану у своїх відносинах з Іраном чи будь-якою іншою країною», – вважає політик.

Колишній законодавець Алі Мотахарі зазначив, «Росія розуміє, що Іран був ізольований через його радикальну антизахідну політику, і йому потрібна підтримка Росії».

«Поведінка Росії була фактично ще одним попередженням Ірану та його проросійським політикам припинити свою просхідну політику та повернутися до ідеї «ні Сходу, ні Заходу», що було її зовнішньополітичним гаслом після революції 1979 року (в Ірані, – ред.)», – додав він.

Іранські політичні аналітики зазначають, що таким чином Росія прагне покласти край своїй ізоляції, пожертвувавши інтересами Ірану.

Нагадаємо, президент США Джо Байден ще на рік продовжив санкції проти організацій та фізичних осіб, відповідальних за незаконне утримання під вартою американських громадян за кордоном. Про це повідомила пресслужба Білого дому. Наразі під санкціями за неправомірні затримання американців перебувають Федеральна служба безпеки Росії та розвідувальна організація Корпусу вартових ісламської революції Ірану.

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Теги: росія міністр скандал росіяни

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