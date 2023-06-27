«Про всяк випадок»: Росія хоче заборонити чиновникам тікати з країни

Російські еліти та частина депутатів не вірять Путіну і можуть втекти, якщо заколот від Пригожина повториться. Тож влада вигадала, як цьому можна зарадити

Російським чиновникам необхідно заборонити виїжджати з країни у разі введення режиму контртерористичної операції. Про це заявив депутат Держдуми Султан Хамзаєв, пишуть росЗМІ.

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«При введенні режиму контртерористичної операції в регіонах чиновникам усіх рангів потрібно законодавчо заборонити виїжджати з країни», – сказав депутат. Він нагадав, що на даний момент подібна заборона стосується представників правоохоронних органів, «коли співробітники силових відомств терміново виходять на службу».

На тлі військового заколоту голови ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина, який 24 червня оголосив марш на Москву, у столиці, Московській та Воронезькій областях було запроваджено режим контртерористичної операції. Водночас Москву почали залишати високопосадовці.

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Зокрема, до Санкт-Петербурга вирушили щонайменше три борти спеціального льотного загону «Росія», писав телеграм-канал «Можемо пояснити» з посиланням на сервіс Flightradar. Але кого саме вони перевозили – невідомо.

Серед інших бортів було помічено ТУ-214ПУ, на якому встановлено пункт управління – та сама «червона кнопка». Тоді ж джерело говорило, що на час режиму контртерористичної операції у зв'язку із загрозою захоплення Москви органи держуправління можуть бути переведені до Санкт-Петербурга.

Еліти більше не почуваються у повній безпеці, розповів The New York Times головний редактор «Незалежної газети Костянтин Ремчуков. «Кілька відомих людей бігли зі столиці в день заколоту», – зазначив він.

«Ці люди як чиновники, так і підприємці повірили, що Пригожин увійде до Москви і захопить владу. Повірили, що Москва буде здана і влада Путіна впаде», – сказав член федеральної ради партії «Яблуко» Лев Шлосберг. За його словами, страх еліти показав: у Росії давно немає держави, але є її імітація. «Захищати імітацію не буде ніхто», – підсумував Шлосберг.

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Зокрема серед тих хто швиденько залишив країну був найбагатший урядовець – віце-прем'єр Денис Мантуров. Його літак Sukhoi Superjet у день заколоту вилетів із Москви до турецького Даламана.

Як відомо, ввечері 23 червня власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин публічно заявив, що російські війська вдарили ракетами по тилових таборах його найманців, і пообіцяв «відповідь». Міноборони Росії заперечило його слова.

Він закликав «розібратися» з військовим керівництвом країни. «Нас 25 тис., і ми йдемо розбиратися, чому в країні коїться свавілля. 25 тис. чекають як тактичний резерв, а стратегічний резерв – це вся армія і вся країна. Усі, хто хоче, – приєднуйтеся», – йшлось у повідомленні власника ПВК «Вагнер».

Зранку 24 червня Пригожин заявив, що його найманці захопили військові об’єкти в Ростові, зокрема штаб Південного військового округу РФ та аеродром. Він зустрівся із заступником міністра оборони Росії Юнусом-Беком Євкуровим, якому сказав, що йому потрібен міністр оборони Сергій Шойгу та начальник Генштабу Валерій Герасимов. Пригожин погрожував «піти на Москву».

Згодом на події відреагував президент країни-агресорки Володимир Путін. Він назвав дії Пригожина «ударом у спину країні й народу» та сказав, що війська РФ уже дістали наказ про «нейтралізацію заколотників».

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Після цього Пригожин зробив аудіозвернення, в якому заявив, що не збирається здаватися, оскільки не хоче, щоб «країна жила далі в корупції, бюрократії та обмані».

Також зранку 24 червня стало відомо, що бойовики ПВК «Вагнер» узяли під свій контроль військові об’єкти в місті Воронеж.

Крім того, влада Росії стягнула до Москви всю військову техніку, яка раніше залишалася у резерві та прикордонних регіонах. Столиця країни-агресорки готується протистояти Пригожину та приватній військовій компанії «Вагнер».

Нагадаємо, після невдалого заколоту ватажок приватної війскової компанії «Вагнер» Євген Пригожин деякий час не виходив на зв'язок після свого невдалого військового бунту. Востаннє його бачили в російському Ростові ввечері 24 червня. За домовленістю між Путіним та Лукашенком Пригожин має перебувати в Білорусі.

Однак майже через дві доби після відступу з Ростова, ввечері 26 червня, голова ПВК «Вагнер» Євген Пригожин виступив із заявою. За його словами, «метою походу було не допустити знищення ПВК та притягнути до відповідальності всіх осіб, які своїми непрофесійними діями припустилися величезної кількості помилок під час «спецоперації».