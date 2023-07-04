Пожежа у Підмосков'ї, звернення Зеленського до Байдена: головне за ніч

У ніч на 4 липня у Підмосков'ї спалахнула масштабна пожежа

У місті Хімки Московської області палають складські приміщення колишньої меблевої фабрики – площа пожежі досягла тисячі «квадратів». Президент України Володимир Зеленський закликав американського лідера Джо Байдена негайно запросити Україну до НАТО. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба впевнений, що Росія вже може готувати нові плани щодо Запорізької АЕС, тому що поточні було викрито. «Главком» зібрав у добірку ці та інші новини ночі проти 22 червня, щоб ви були в курсі головних подій.

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У Підмосков'ї спалахнула масштабна пожежа

У місті Хімки Московської області палали складські приміщення колишньої меблевої фабрики – площа пожежі досягла тисячі «квадратів». Про це повідомляють росЗМІ.

За попередньою інформацією, спалахнув цех колишнього меблевого комбінату на вулиці Некрасова. Також вогонь охопив склад із фарбою. Про постраждалих інформації немає.

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Російське Міністерство з надзвичайних справ повідомило, що палає складське приміщення на площі 400 кв. метрів. Пізніше площа пожежі збільшилася до 1000 «квадратів».

Росія розробляє новий план щодо Запорізької АЕС

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба впевнений, що Росія отримала попередження після інформації про її плани підірвати Запорізьку АЕС – і не тільки від країн-партнерів України, але і від інших держав. Глава МЗС також вважає, що РФ вже може готувати нові плани щодо АЕС, тому що поточні було викрито. Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сказав в ефірі телемарафону.

«Я думаю, що отримали, і не лише від наших традиційних друзів, партнерів, але і від інших країн, які вважають неприпустимим будь-яке використання ядерного елементу в конфлікті», - сказав міністр.

За його словами, найголовніше те, що Україна довела світові план росіян.

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Члени НАТО можуть продовжити термін повноважень Столтенберга

Члени НАТО 4 липня можуть погодитись на продовження терміну повноважень генерального секретаря Єнса Столтенберга ще на рік. Про це повідомляє Reuters.

«Про рішення широко повідомлялося останніми тижнями, але очікується, що посли в НАТО офіційно затвердять продовження на зустрічі у вівторок», – сказали дипломати, які говорили на умовах анонімності.

Чоловік, який влаштував стрілянину в аеропорту Кишинева, помер

43-річний громадянин Таджикистану Рустам Ашуров, звинувачений у вбивстві двох людей в аеропорту Кишинева минулого тижня, у понеділок увечері помер від отриманих під час затримання поранень. Про це повідомляє видання NewsMaker, з посиланням на Генінспекторат поліції Молдови.

У короткому повідомленні молдовські правоохоронці зазначили, що «підозрюваний у подвійному вбивстві в міжнародному аеропорту Кишинева помер».

Зеленський закликав Байдена запросити Україну до НАТО

Президент України Володимир Зеленський закликав американського лідера Джо Байдена негайно запросити Україну до НАТО. Про це повідомляє CNN.

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«Він - за те, щоб ми в майбутньому були в НАТО. Прямо зараз (необхідне офіційне запрошення в НАТО - ред.), це дуже важливо», - цитує CNN власне інтерв'ю Зеленського, повну версію якого ще не опубліковано.

Як повідомляє CNN, на думку Зеленського, саме президент США - та людина, яка приймає рішення щодо того, чи буде Україна в НАТО, чи ні.

Зеленський також зазначив, що він розуміє, що насправді Україна не зможе вступити до альянсу, поки йде війна – але запрошення буде дуже важливим сигналом та стимулом для українських солдатів.

Азербайджан сколихнув потужний землетрус

Одразу після півночі 4 липня в Каспійському морі зафіксували землетрус магнітудою майже 6, який відчули жителі столиці Азербайджану – Баку. Як повідомив центр сейсмологічної служби Національної академії наук Азербайджану, магнітуда землетрусу на глибині 20 км становила 5,7.

Землетрус відчувався в містах Губа, Хачмаз, Сіязань, Сумгаїт і Баку, а також на Апшеронському півострові і прилеглих районах до 5-4 балів.

Підземні поштовхи відчувалися в кількох регіонах Азербайджану, включаючи столицю Баку. Зазначається, що жителі столиці, які залишили свої будинки, перебувають на вулицях, побоюючись повторних поштовхів.

До слова, триває 496-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Сьогодні вночі Росія завдала по Україні чергового удару іранськими ударними БпЛА Shahed. Інформація щодо наслідків російської терористичної атаки наразі уточнюється. Противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось понад 40 бойових зіткнень.