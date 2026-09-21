Франція готується до атак РФ: названо можливі цілі росіян

За словами очільника МВС, російська гібридна загроза для Франції та інших європейських країн є реальною та добре задокументованою

Париж готує план захисту критичної інфраструктури на тлі попереджень про посилення російської гібридної загрози

Франція готується до можливих гібридних атак Росії, зокрема проти критичної інфраструктури та об'єктів оборонної промисловості. Серед потенційних цілей називають електростанції, залізницю, телекомунікаційні мережі та системи постачання питної води. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на дані французьких ЗМІ та заяву міністра внутрішніх справ Франції Лорана Нуньєса.

За словами Нуньєса, російська гібридна загроза для Франції та інших європейських країн є реальною та добре задокументованою. Він наголосив, що применшувати її було б безвідповідально.

«Ми говоримо про реальну загрозу, про загрозу, яка добре задокументована, – про загрозу гібридної війни, яку веде Росія», – заявив французький міністр.

Нуньєс зазначив, що в Європі останніми місяцями фіксували випадки польотів безпілотників поблизу аеропортів, акти саботажу та кібератаки. Водночас безпосередньо над територією Франції прольотів російських дронів або серйозних актів диверсії наразі не фіксували.

За даними France Télévisions, у конфіденційній службовій записці французької влади серед потенційних цілей російських гібридних атак названо електростанції та електромережі, залізничну інфраструктуру, телекомунікації й системи розподілу питної води.

Окремо йдеться про об'єкти, пов'язані з оборонною промисловістю. Французький генерал Патрік Дютартр заявив, що основні аеродроми країни вже захищені від можливих атак безпілотників, однак вразливими можуть залишатися інші чутливі об'єкти оборонного сектору.

Президент Франції Еммануель Макрон 18 вересня доручив уряду розробити план захисту критичної інфраструктури та найбільш вразливих об'єктів оборонної й технологічної сфер від атак дронів і кібератак. Французька влада при цьому не заявляла, що Росія вже визначила конкретні об'єкти для атаки. Йдеться про потенційні цілі, які Париж планує захистити на тлі оцінки російської гібридної активності.