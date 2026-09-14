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Росія знищила сортувальний центр Eva в Одесі

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Росія знищила сортувальний центр Eva в Одесі
Росія знищила сортувальний центр одного із найбільших ритейлерів України
фото: EVA

Логістичний об'єкт забезпечував товарами магазини мережі одразу у трьох областях України

Російські війська 13 вересня знищили сортувальний центр мережі магазинів Eva в Одесі. Об'єкт забезпечував товарами магазини південного регіону, а компанія наразі оцінює масштаби завданих збитків. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на EVA.

У компанії розповіли, що російська ракетна атака сталася вранці 13 вересня близько 09:00. «13 вересня 2026 року близько 9:00 внаслідок російської ракетної атаки було знищено сортувальний центр мережі магазинів Eva в Одесі, який забезпечував товарами магазини південного регіону (Миколаївська, Одеська, Херсонська області)», – йдеться в повідомленні.

Водночас унаслідок російського удару вдалося уникнути жертв серед персоналу. «Працівники центру не постраждали», – повідомили в компанії.

Наразі Eva оцінює масштаби збитків, завданих унаслідок знищення сортувального центру. У компанії зазначили, що докладають усіх зусиль, аби мінімізувати вплив ситуації на роботу магазинів у регіоні.

Знищений об'єкт відігравав важливу роль у логістиці мережі на півдні країни, оскільки забезпечував товарами магазини одразу у трьох областях – Одеській, Миколаївській та Херсонській. Варто зазначити, що це вже друга російська атака на логістичну інфраструктуру EVA менш ніж за місяць.

Нагадаємо, вранці 18 серпня Росія атакувала розподільчий центр мережі Eva та Eva.ua у Броварах. Унаслідок удару на об'єкті виникла пожежа. Працівники компанії внаслідок атаки не постраждали.

Після російського удару по розподільчому центру в Броварах Eva перебудувала логістичні процеси та налагодила координацію з партнерами щодо постачання товарів.

Також мережа магазинів EVA у 2026 році планує інвестувати близько 1,33 млрд грн у розвиток бізнесу. Компанія планувала зосередитися на розвитку логістики, розширенні мережі та цифрових рішеннях.

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Теги: росія дрон

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