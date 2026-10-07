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Росія направила до ВООЗ інформацію про загадкову пневмонію в Іркутській області

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Росія направила до ВООЗ інформацію про загадкову пневмонію в Іркутській області
фото: АР

РФ стверджує, що ВООЗ нібито заявила про відсутність ризиків санітарно-епідеміологічного характеру

Росспоживнагляд повідомив, що надіслав до Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) інформацію про ситуацію в Іркутській області у зв’язку з випадком пневмонії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

«Відповідно до міжнародних медико-санітарних правил, Росспоживнагляд надіслав до Всесвітньої організації охорони здоров’я інформацію про ситуацію. ВООЗ опублікувала заяву про відсутність ризиків санітарно-епідеміологічного характеру у зв’язку з випадком позалікарняної пневмонії в м. Іркутську», – йдеться в повідомленні відомства.

Нагадаємо, Росія розслідує смерть 28-річної лаборантки Іркутського науково-дослідного протичумного інституту Сибіру та Далекого Сходу. Жінка померла 2 жовтня від «пневмонії невідомої етіології». Після її смерті майже 200 людей було поміщено під медичне спостереження. Фахівці проводять лабораторні дослідження, щоб встановити причину захворювання.

За даними The Wall Street Journal, уряд США звернувся до Росії через недостатнє розкриття інформації про смерть дослідниці. Видання зазначає, що Вашингтон вважає брак подробиць порушенням міжнародних зобов'язань Росії у сфері охорони здоров'я.

Державний секретар США Марко Рубіо натомість заявив, що інформація, яку надає Росія, поки залишається «досить обмеженою», та закликав Москву до прозорості. Причина смерті лаборантки досі залишається невідомою. 

До слова, відомий український лікар Тарас Жиравецький припустив, що загадкова ситуація навколо співробітниці протичумного інституту в Іркутську може бути пов’язана не з чумою, а з витоком іншого, модифікованого вірусу.

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Теги: чума ВООЗ росія

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