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Розкішне весілля Трампа-молодшого отримало несподіваного спонсора з Росії

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Розкішне весілля Трампа-молодшого отримало несподіваного спонсора з Росії
Російський олігарх Умар Кремльов оплатив більшість витрат на весілля Трампа-молодшого
фото: ua-football.com

Журналісти з'ясували, хто покрив ключові витрати на триденне святкування та яких пов'язаних із РФ гостей там помітили

Близький до російського диктатора Володимира Путіна олігарх та очільник Міжнародної асоціації боксу (IBA) Умар Кремльов таємно сплатив сотні тисяч доларів за розкішне весілля Дональда Трампа-молодшого та Беттіни Андерсон на Багамах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ProPublica.

Близький до Путіна олігарх Умар Кремльов профінансував весілля сина Трампа
Близький до Путіна олігарх Умар Кремльов профінансував весілля сина Трампа
фото: ProPublica

Закрите триденне весілля сина президента США відбулося у травні на одному з приватних островів Багамського архіпелагу. Для гостей організували виступи танцівників, перельоти на гелікоптерах, великий торт та масштабний феєрверк.

За даними журналістів та документів, які опинилися в розпорядженні ProPublica, Умар Кремльов покрив більшість ключових витрат. Зокрема, він повністю оплатив оренду острова для проживання гостей та святковий салют. Команда російського олігарха також безпосередньо брала участь у плануванні події.

Розрахунки проводили через дубайську структуру IB Challenger, яку IBA використовує для операцій в обхід санкцій після перенесення діяльності зі Швейцарії.

«Незрозуміло, чому Кремльов допоміг оплатити весілля Трампа-молодшого. Схоже, чоловіки познайомилися нещодавно. Водночас Трамп-молодший міг дозволити собі оплатити весілля сам», – зазначають автори розслідування.

Сам Дональд Трамп-молодший пізніше так коментував святкування: «Це було справді невелике зібрання, типу, просто дуже близькі друзі. Намагалися тримати все як слід. І це було просто чудово».

На весіллі також була присутня група людей, які спілкувалися російською мовою, однак майже не потрапили на офіційні фотографії. Серед гостей журналісти помітили бізнесмена Олександра Лагутіна, який обіймав керівні посади в оборонному секторі та енергетиці Росії.

За кілька днів до святкування Лагутін і Кремльов перебували в Китаї у складі делегації Путіна. А приблизно за місяць до весілля російський диктатор нагородив Кремльова «Орденом Дружби».

Речник Трампа-молодшого не заперечував факт фінансування та заявив, що «Умар – особистий друг Дона», з яким той зблизився через спільне захоплення боксом і полюванням.

Натомість представник брата Трампа-молодшого Еріка заявив: «Ерік абсолютно не має уявлення, хто ця людина, і ніколи не чув її імені». У пресслужбі Кремльова також підтвердили «дружні стосунки», запевнивши, що той «ніколи не обговорював політичні питання з жодним зі своїх американських друзів».

За даними ЗМІ, Кремльов, справжнє прізвище якого Лутфуллоєв, у 2009 році мав судимість за вимагання та побиття. Його стрімкий зліт відбувся завдяки керівникові особистої охорони Путіна Олексію Рубіжному.

Згодом Кремльов отримав під контроль ринок спортивних ставок у Росії, націоналізованого автодилера та лотереї. Раніше IBA офіційно фінансувалася «Газпромом», а поточні джерела її коштів фахівці досі вважають пов'язаними з Росією.

Крім того, Кремльов бере участь у діяльності організації «Здоровая Родина», яка причетна до викрадення та депортації українських дітей із тимчасово окупованих територій під виглядом «реабілітації».

Американські експерти з контррозвідки висловили серйозне занепокоєння через прийняття подібних коштовних подарунків. «Якщо я оплачуватиму ваше весілля, то в якийсь момент ви будете мені щось винні», – наголосив колишній співробітник ФБР Френк Монтойя-молодший.

Колишній директор контррозвідки в Раді національної безпеки США Голден Тріплетт додав, що російські спецслужби системно шукають виходи на урядовців та членів їхніх родин, а «гроші – це перевірений метод отримання доступу».

Нагадаємо, 14 вересня країни Європейського Союзу на зустрічі у Брюсселі не змогли домовитися щодо продовження індивідуальних санкцій проти Росії. Досягти консенсусу завадили вимоги щодо російських олігархів Алішера Усманова та Михайла Фрідмана.

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Теги: росія олігархи весілля Джон Дональд Трамп-молодший

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