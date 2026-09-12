Речник Кремля заявив, що Росія готова до тристоронньої зустрічі з Україною та США

Пєсков: Ми зберігаємо свою відкритість для переговорів

Дмитро Пєсков зазначив, що результативність потенційного діалогу передбачити важко, тому що з кожним днем «ситуація на землі для українців стає гіршою»

Речник Кремля Дмитро Пєсков в інтерв'ю російському виданню заявив, що Москва зберігає відкритість до переговорного процесу та розраховує в найближчій перспективі провести тристоронню зустріч за участю Росії, України та США. Про це пише «Главком».

За його словами, ця домовленість уже обговорювалася з американськими переговорниками. Водночас Пєсков зауважив, що прогнозувати результати потенційного діалогу складно, оскільки «ситуація на землі для українців стає гіршою», а умові Кремля та необхідність усунення «першопричин конфлікту» залишаються незмінними.

Стосовно потенційної зустрічі Володимира Путіна з Дональдом Трампом у Китаї Пєсков зазначив, що остаточних домовленостей наразі немає. Крім того, речник Кремля висловив переконання, що спроби президента України Володимира Зеленського нібито вплинути на позицію американського лідера будуть марними, оскільки у Трампа вже сформоване власне бачення відносин із Путіним.

Раніше помічник президента РФ Юрій Ушаков заявив, що Кремль вважає, що США мають припинити будь-яку пряму допомогу Україні для якнайшвидшого завершення війни.

За словами Ушакова, під час розмови російська сторона говорила про те, які кроки могли б зробити США для якнайшвидшого припинення бойових дій. Серед умов він назвав припинення прямої допомоги Україні.

Як відомо, Кремль заявив, що Трамп зацікавлений у досягненні прориву щодо завершення війни до кінця свого президентського терміну у 2029 році.

Водночас Україна та США обговорюють нові ідеї та підходи до завершення війни. Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий повідомив, що ситуація на полі бою та в повітряному просторі змінилася, тому переговорний процес потребує оновлених підходів.

Володимир Зеленський і Дональд Трамп попередньо домовилися про особисту зустріч у вересні. Україна також готова повернутися до тристороннього формату переговорів за участю Києва, Вашингтона та Москви.