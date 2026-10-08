Британія вдарила по РФ новими санкціями після терористичної атаки на Прилуки

Кількість загиблих внаслідок атаки зросла до 22 людей, серед них — п'ятеро дітей, ще 54 людини травмовано, зокрема, семеро дітей

Лондон запровадив обмеження проти російських фінансових структур та суден «тіньового флоту»

Велика Британія 8 жовтня оголосила про нові санкції проти Росії на тлі посилення російських атак по Україні. Під обмеження потрапили компанії, пов'язані з російськими фінансовими послугами, виробництвом і транспортуванням нафти, а також судна так званого «тіньового флоту». Про це заявив Державний секретар у закордонних справах, справах Співдружності націй та розвитку Великої Британії Ед Мілібенд під час спільного з президентом України Володимиром Зеленським спілкування з журналістами у Прилуках, пише «Главком».

Новий пакет спрямований на компанії та осіб, яких британська влада вважає причетними до обходу санкційних обмежень, підтримки російського нафтового сектору та забезпечення роботи військово-промислового комплексу РФ. Окремі обмеження стосуються суден, які використовують для перевезення російських нафтопродуктів.

Згідно з оновленим санкційним списком уряду Великої Британії, 8 жовтня було додано 26 нових позицій, а також внесено низку інших змін до режиму санкцій проти Росії.

Представник Британії наголошує, що одним із завдань нових обмежень є перекриття схем, які дозволяють Москві обходити фінансові санкції та продовжувати отримувати доходи від експорту енергоносіїв.

Окремим напрямом залишається боротьба з російським «тіньовим флотом». Йдеться про судна, які використовуються для транспортування російської нафти в обхід західних обмежень. Велика Британія вже запровадила санкції проти сотень таких танкерів.

Нові британські санкції були оголошені наступного дня після масштабної російської атаки по Україні. 7 жовтня РФ завдала комбінованого удару ракетами та безпілотниками по низці регіонів. Одним із найбільш постраждалих міст стали Прилуки на Чернігівщині, де російська ракета зруйнувала частину житлової багатоповерхівки. Загинули 20 людей, серед них п'ятеро дітей, десятки мешканців дістали поранення.

У Британії паралельно засудили посилення російських ударів по цивільній інфраструктурі України. Представник країни в ОБСЄ заявив, що російські атаки руйнують інфраструктуру, необхідну для життя цивільного населення, та закликав Москву погодитися на припинення вогню і серйозно долучитися до переговорів.

Нагадаємо, 7 жовтня російські війська завдали ракетного удару по Прилуках Чернігівської області. Унаслідок атаки загинули 22 людини. Серед загиблих – п’ятеро дітей. Трьом із них був лише один рік. Ще 54 людини зазнали поранень, зокрема семеро дітей.

Згодом у мережі з'явилося відео моменту влучання російської ракети у житловий будинок у Прилуках. На кадрах зафіксовано безпосередньо момент удару по будівлі. Після атаки Росія розпочала інформаційну кампанію, намагаючись перекласти відповідальність за загибель цивільних на українських військових.

Місто залишилося без газопостачання після масованої російської атаки 7 жовтня. За попередніми прогнозами, відновлення подачі газу жителям міста може тривати близько тижня.