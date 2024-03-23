Індійські переробники відмовилися приймати танкери з російською нафтою через санкції – Bloomberg

Після початку повномасштабної війни Індія була великим покупцем російської нафти

В Індії танкери «Совкомфлота» з російською нафтою відмовляються приймати як приватні, так і державні нафтопереробники, включно з найбільшою Індійською нафтовою корпорацією, пише видання Bloomberg із посиланням на джерела.

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Крім того, за інформацією співрозмовників видання, НПЗ «ретельно перевіряють» право власності на кожне судно, щоб переконатися, що воно не пов'язане з компанією, яка потрапила під санкції. Два танкери, як пише видання, провели біля берега кілька тижнів в очікуванні вказівок про розвантаження.

Проблеми «Совкомфлота» означають, що в Росії стало менше танкерів для доставки нафти, а це, зі свого боку, призвело до скорочення знижок для покупців, щоб компенсувати більш високі витрати на фрахт.

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Bloomberg зазначає, що після початку повномасштабної війни Індія була великим покупцем російської нафти, але посилення санкцій США призвело до того, що переробники стали шукати дорожчу нафту з інших регіонів.

Зростання поставок російської нафти морем, що спостерігалося позаминулого тижня, не стало довгостроковою тенденцією: минулі сім днів виявилася для морського експорту російської нафти провальною.

Обсяги експорту російської нафти морем за тиждень, що передував 17 березня, зменшилися на 730 тис. барелів на день – до 2,97 млн барелів на день. Загальна вартість експорту російської нафти впала з $1,86 млрд за тиждень до 10 березня до $1,48 млрд за тиждень до 17 березня.

Нагадаємо, Сполучені Штати закликали Україну припинити атаки на енергетичну інфраструктуру РФ, попередивши, що вони можуть призвести до зростання світових цін на нафту, а також бензину в США та зашкодити переобранню президента Джо Байдена. Financial Times пише, що Білий дім «все більше розчаровується в Україні», чиї безпілотники завдали ударів по нафтопереробних заводах, терміналах, складах та сховищах на заході Росії, завдавши шкоди її нафтовим потужностям.

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До слова, дрони СБУ за останній час успішно атакували вже 12 нафтопереробних заводів Росії. Про це повідомили джерела «Главкома» у силових структурах.

У ніч проти 17 березня в російському Слов'янську-на-Кубані пролунала серія вибухів, після яких на одному з підприємств міста почалася пожежа.

Раніше джерела «Главкома» у силових структурах повідомили про успішну атаку на російські нафтопереробні заводи у Самарській області РФ. Ідеться про про Новокуйбишевський, Куйбишевський та Сизранський НПЗ.