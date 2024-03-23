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Індійські переробники відмовилися приймати танкери з російською нафтою через санкції – Bloomberg

Надія Карбунар
glavcom.ua
Індійські переробники відмовилися приймати танкери з російською нафтою через санкції – Bloomberg
Зростання поставок російської нафти морем, що спостерігалося позаминулого тижня, не стало довгостроковою тенденцією
фото з відкритих джерел

Після початку повномасштабної війни Індія була великим покупцем російської нафти

В Індії танкери «Совкомфлота» з російською нафтою відмовляються приймати як приватні, так і державні нафтопереробники, включно з найбільшою Індійською нафтовою корпорацією, пише видання Bloomberg із посиланням на джерела.

Крім того, за інформацією співрозмовників видання, НПЗ «ретельно перевіряють» право власності на кожне судно, щоб переконатися, що воно не пов'язане з компанією, яка потрапила під санкції. Два танкери, як пише видання, провели біля берега кілька тижнів в очікуванні вказівок про розвантаження.

Проблеми «Совкомфлота» означають, що в Росії стало менше танкерів для доставки нафти, а це, зі свого боку, призвело до скорочення знижок для покупців, щоб компенсувати більш високі витрати на фрахт.

Bloomberg зазначає, що після початку повномасштабної війни Індія була великим покупцем російської нафти, але посилення санкцій США призвело до того, що переробники стали шукати дорожчу нафту з інших регіонів.

Зростання поставок російської нафти морем, що спостерігалося позаминулого тижня, не стало довгостроковою тенденцією: минулі сім днів виявилася для морського експорту російської нафти провальною.

Обсяги експорту російської нафти морем за тиждень, що передував 17 березня, зменшилися на 730 тис. барелів на день – до 2,97 млн барелів на день. Загальна вартість експорту російської нафти впала з $1,86 млрд за тиждень до 10 березня до $1,48 млрд за тиждень до 17 березня.

Нагадаємо, Сполучені Штати закликали Україну припинити атаки на енергетичну інфраструктуру РФ, попередивши, що вони можуть призвести до зростання світових цін на нафту, а також бензину в США та зашкодити переобранню президента Джо Байдена. Financial Times пише, що Білий дім «все більше розчаровується в Україні», чиї безпілотники завдали ударів по нафтопереробних заводах, терміналах, складах та сховищах на заході Росії, завдавши шкоди її нафтовим потужностям.

До слова, дрони СБУ за останній час успішно атакували вже 12 нафтопереробних заводів Росії. Про це повідомили джерела «Главкома» у силових структурах.

У ніч проти 17 березня в російському Слов'янську-на-Кубані пролунала серія вибухів, після яких на одному з підприємств міста почалася пожежа. 

Раніше джерела «Главкома» у силових структурах повідомили про успішну атаку на російські нафтопереробні заводи у Самарській області РФ. Ідеться про про Новокуйбишевський, Куйбишевський та Сизранський НПЗ.

Читайте також: Росія визнала: українські дрони зупинили один з найбільших нафтопереробних заводів країни

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