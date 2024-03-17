Скільки нафтопереробних заводів РФ вже атаковані дронами: названо цифру

Уночі черговий російський НПЗ був під ударом безпілотників

Дрони СБУ за останній час успішно атакували вже 12 нафтопереробних заводів Росії. Про це повідомили джерела «Главкома» у силових структурах.

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Цієї ночі СБУ спільно з Силами спеціальних операції та Силами безпілотних систем ЗСУ поцілили дронами по ще одному НПЗ – Словʼянському.

«Вже можна говорити про успішний результат – зафіксовано велику пожежу в районі атмосферних колон, які й були основною ціллю», – зазначило джерело.

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Нагадаємо, що в ніч проти 17 березня в російському Слов'янську-на-Кубані пролунала серія вибухів, після яких на одному з підприємств міста почалася пожежа.

Раніше джерела «Главкома» у силових структурах повідомили про успішну атаку на російські нафтопереробні заводи у Самарській області РФ. Ідеться про про Новокуйбишевський, Куйбишевський та Сизранський НПЗ.

Також повідомлялося, що в ніч на 13 березня Служба безпеки України атакувала дронами одразу три нафтопереробних заводи – не тільки в Рязані, але й у Кстово (Нижегородська область) та Кірішах (Ленінградська обл). Судячи з відео у мережі, наслідки атаки були доволі суттєвими. До речі, атаковані сьогодні нафтопереробні заводи входять у топ-5 найбільших заводів у РФ.