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Скільки нафтопереробних заводів РФ вже атаковані дронами: названо цифру

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Скільки нафтопереробних заводів РФ вже атаковані дронами: названо цифру
Пожежа на Слов'янському НПЗ
скріншот відео

Уночі черговий російський НПЗ був під ударом безпілотників

Дрони СБУ за останній час успішно атакували вже 12 нафтопереробних заводів Росії. Про це повідомили джерела «Главкома» у силових структурах.

Цієї ночі СБУ спільно з Силами спеціальних операції та Силами безпілотних систем ЗСУ поцілили дронами по ще одному НПЗ – Словʼянському.

«Вже можна говорити про успішний результат – зафіксовано велику пожежу в районі атмосферних колон, які й були основною ціллю», – зазначило джерело.

Нагадаємо, що в ніч проти 17 березня в російському Слов'янську-на-Кубані пролунала серія вибухів, після яких на одному з підприємств міста почалася пожежа. 

Раніше джерела «Главкома» у силових структурах повідомили про успішну атаку на російські нафтопереробні заводи у Самарській області РФ. Ідеться про про Новокуйбишевський, Куйбишевський та Сизранський НПЗ.

Також повідомлялося, що в ніч на 13 березня Служба безпеки України атакувала дронами одразу три нафтопереробних заводи – не тільки в Рязані, але й у Кстово (Нижегородська область) та Кірішах (Ленінградська обл). Судячи з відео у мережі, наслідки атаки були доволі суттєвими. До речі, атаковані сьогодні нафтопереробні заводи входять у топ-5 найбільших заводів у РФ.

Читайте також: Росія визнала: українські дрони зупинили один з найбільших нафтопереробних заводів країни
Теги: завод безпілотник СБУ нафта росія

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