Російська нафта застрягла по дорозі у Китай: танкери бовтаються у льодах

Перша в історії відправка нафти через Північний Льодовитий океан опинилась перед загрозою зриву

Танкери, які вперше везли російську нафту з портів на Балтиці до Китаю, застрягли на Північному морському шляху і маневрують там уже майже три доби. Причина невідома, пише ресурс EADaily. Передбачається, що тепер терміни їхнього прибуття до КНР будуть змінені. У танкерах може бути до 224 тис. тонн нафти.

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За даними автоматичної ідентифікаційної системи (АІС) суден, ще 5 серпня танкери NS Arctic і «Приморський проспект» зійшли з курсу прямування Північним морським шляхом і досі маневрують у Східно-Сибірському морі.

Як пише EADaily, відразу два танкери класу «Афрамакс» з російською нафтою взяли курс на Китай з балтійських портів Приморськ і Усть-Луга через Північний морський шлях. Цим маршрутом перевозили сировину і раніше, але з Мурманська. Балтійські порти традиційно забезпечували Європу, яка заборонила імпорт російської нафти з 5 грудня минулого року у відповідь на війну в Україні.

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Новий, більш короткий маршрут доставки довжиною 8600 миль (13840 км – «Главком») повинен був зайняти 31-34 дні. Нюанс у тому, що старт «Приморського проспекту» з Усть-Луги до китайського Жичжао – «перша в історії відправка нафти через Північний Льодовитий океан» за версією Bloomberg. Судно мало досягти Жичжао 12 серпня, тепер же, за даними VesselFinder, воно йде в китайський Далянь і прибуде туди шонайшвидше 23 серпня.

Варто зазначити, що NS Arctic та «Приморський проспект» – судна льодового класу. При цьому згідно із картою, яку надає росйський «Росатом», вони знаходяться у відкритій воді, а далі мають йти через льоди. Не виключено, що судна чекають на криголам. Криголам «Таймир», який розташовується недалеко, нині проводить по Північному морському шляху танкер «Володимир Русанов» у Півек (місто в Чукотському автономному окрузі Росії – «Главком»).

Нагадаємо, що шлях через прибережні північні моря Росії значно коротший, ніж через Суецький канал. Тому він, за ідеєю, мав би бути вигіднішим росіянам, оскільки можлива економія на фрахті. З іншого боку, навігація на окремих ділянках Північного морського шляху вимагає суден криголамного класу або криголамної проводки.

До слова, Німеччина засікла російський корабель-розвідник у Балтійскому морі. Близько тижня тому біля берегів країн НАТО у Балтійському морі пройшов російський атомний криголам «Урал». Тепер там з'явився середній розвідувальний корабель «Кільдін» Чорноморського флоту РФ.

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Він оснащений сучасним обладнанням для розвідки, прослуховування та перехоплення. За даними німецької газети Kieler Nachrichten, влітку 2022 він пішов на ремонт до Санкт-Петербурга і тепер не може повернутися на базу, оскільки Туреччина не пропустить його через чорноморські протоки.