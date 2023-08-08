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Російська нафта застрягла по дорозі у Китай: танкери бовтаються у льодах

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Російська нафта застрягла по дорозі у Китай: танкери бовтаються у льодах
Росіяни не поспішають рятувати танкери з нафтою
фото: Kevin de Wit/marinetraffic.com

Перша в історії відправка нафти через Північний Льодовитий океан опинилась перед загрозою зриву

Танкери, які вперше везли російську нафту з портів на Балтиці до Китаю, застрягли на Північному морському шляху і маневрують там уже майже три доби. Причина невідома, пише ресурс EADaily.  Передбачається, що тепер терміни їхнього прибуття до КНР будуть змінені. У танкерах може бути до 224 тис. тонн нафти.

За даними автоматичної ідентифікаційної системи (АІС) суден, ще 5 серпня танкери NS Arctic і «Приморський проспект» зійшли з курсу прямування Північним морським шляхом і досі маневрують у Східно-Сибірському морі.

Як пише EADaily, відразу два танкери класу «Афрамакс» з російською нафтою взяли курс на Китай з балтійських портів Приморськ і Усть-Луга через Північний морський шлях. Цим маршрутом перевозили сировину і раніше, але з Мурманська. Балтійські порти традиційно забезпечували Європу, яка заборонила імпорт російської нафти з 5 грудня минулого року у відповідь на війну в Україні.

Новий, більш короткий маршрут доставки довжиною 8600 миль (13840 км – «Главком») повинен був зайняти 31-34 дні. Нюанс у тому, що старт «Приморського проспекту» з Усть-Луги до китайського Жичжао – «перша в історії відправка нафти через Північний Льодовитий океан» за версією Bloomberg. Судно мало досягти Жичжао 12 серпня, тепер же, за даними VesselFinder, воно йде в китайський Далянь і прибуде туди шонайшвидше 23 серпня.

Варто зазначити, що NS Arctic та «Приморський проспект» – судна льодового класу. При цьому згідно із картою, яку надає росйський «Росатом», вони знаходяться у відкритій воді, а далі мають йти через льоди. Не виключено, що судна чекають на криголам. Криголам «Таймир», який розташовується недалеко, нині проводить по Північному морському шляху танкер «Володимир Русанов» у Півек (місто в Чукотському автономному окрузі Росії – «Главком»).

Нагадаємо, що шлях через прибережні північні моря Росії значно коротший, ніж через Суецький канал. Тому він, за ідеєю, мав би бути вигіднішим росіянам, оскільки можлива економія на фрахті. З іншого боку, навігація на окремих ділянках Північного морського шляху вимагає суден криголамного класу або криголамної проводки.

До слова, Німеччина засікла російський корабель-розвідник у Балтійскому морі. Близько тижня тому біля берегів країн НАТО у Балтійському морі пройшов російський атомний криголам «Урал». Тепер там з'явився середній розвідувальний корабель «Кільдін» Чорноморського флоту РФ. 

Він оснащений сучасним обладнанням для розвідки, прослуховування та перехоплення. За даними німецької газети Kieler Nachrichten, влітку 2022 він пішов на ремонт до Санкт-Петербурга і тепер не може повернутися на базу, оскільки Туреччина не пропустить його через чорноморські протоки.

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Теги: Туреччина нафта росія Німеччина Китай імпорт прослуховування Суецький канал перехоплення

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