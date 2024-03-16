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Стали відомі подробиці нічної атаки на нафтопереробні заводи у Самарській області

Надія Карбунар
glavcom.ua
Стали відомі подробиці нічної атаки на нафтопереробні заводи у Самарській області
Пожежа на Сизранському НПЗ
фото: скріншот із відео

Дрони вразили Новокуйбишевський, Куйбишевський та Сизранський НПЗ

Нічна атака на російські нафтопереробні заводи була результативною. Про це повідомляють джерела «Главкома» у силових структурах.

Ударні дрони СБУ відпрацювали ще по трьох підприємствах «Роснєфті» в Самарській області. Мова йде про Новокуйбишевський, Куйбишевський та Сизранський НПЗ. Сумарно ці заводи переробляють на рік близько 25 млн тонн нафти, а це – майже 10% всієї нафтопереробки РФ.

«СБУ продовжує реалізацію стратегії з підриву економічного потенціалу РФ, який дозволяє їй вести війну в Україні. Сезон «бавовни» на російських НПЗ в розпалі. Кожне таке ураження зменшує потік нафтодоларів, який живить воєнну економіку РФ», – зазначає джерело.

Раніше стало відомо, що уранці 16 березня безпілотники атакували два нафтопереробні заводи у Самарській області.

Як повідомлялося, у ніч на 13 березня Служба безпеки України атакувала дронами одразу три нафтопереробних заводи – не тільки в Рязані, але й у Кстово (Нижегородська область) та Кірішах (Ленінградська обл). Судячи з відео у мережі, наслідки атаки були доволі суттєвими. До речі, атаковані сьогодні нафтопереробні заводи входять у топ-5 найбільших заводів у РФ.

Читайте також: Росія визнала: українські дрони зупинили один з найбільших нафтопереробних заводів країни

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