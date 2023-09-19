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Нафта дорожчає, і це не всі погані новини

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Нафта дорожчає, і це не всі погані новини
Експерти повідомили погані новини щодо вартості нафти
фото з відкритих джерел

Зростання цін на паливному ринку спричинить загальне підвищення вартості життя

Обмеження, запроваджені Росією та Саудівською Аравією на видобуток та продаж нафти, обертаються наслідками практично для всіх країн. Про це пише польське видання Gazeta. На ринку виникне «значний дефіцит», і ця сировина стане значно дорожчою. Але це далеко не всі негаразди. 

Експерти прогнозують, що після запровадження Саудівською Аравією та Росією обмежень на експорт нафти, на паливному ринку на європейців чекає зростання цін.  До того ж домовленості вищезгаданих держав можуть призвести до серйозної нестачі сировини та подальшого зростання інфляції.

Минулого тижня ціна на нафту була найвищою з початку року. У середу в Європі за барель цієї сировини довелося платити $98,47. Як повідомляють ЗМІ, за останні 40 років ціна нафти Arab Light піднімалася понад $100 лише кілька разів, зокрема минулого року, після початку війни Росії в Україні. Агенція Bloomberg, а за ним інші ЗМІ оголосили, що зростання цін має політичне підґрунтя. На думку експертів, цього року очікуються рекордні ціни на паливо.

Саудівська Аравія, що входить до Організації країн-експортерів нафти, 5 вересня заявила: продовжить обмеження видобутку на рівні 1 мільйона барелів на добу до кінця 2023 року. У свою чергу Росія, яка не входить до цієї організації, оголосила, що скоротить обсяги експорту нафти на 300 тис. барелів на добу теж до кінця року. 

Крім того, обидві держави повідомили, щомісяця проводитимуть ретельний аналіз і на основі отриманих даних за необхідності вводитимуть додаткові обмеження. На думку аналітиків Bank of America, через пакт Саудівської Аравії та Росії ціни на нафту можуть незабаром зрости до рівня понад $100 за барель.

Обмеження, запроваджені Росією та Саудівською Аравією, мають наслідки практично для всіх країн. Міжнародне енергетичне агентство у своєму щомісячному звіті наголосило, що введені обмеження будуть найбільш відчутними у четвертому кварталі, коли на ринку виникне «значний дефіцит». Як вважають фахівці, зростання цін на паливному ринку спричинить загальне підвищення вартості життя. «Це зростання знову призведе до інфляційного тиску», – сказав аналітик PVM Oil Associates Тамаш Варга в інтерв'ю порталу RMF FM.

Як пише Bloomberg, угоду Ер-Ріяда та Москви економісти називають зовнішнім по відношенню до ринкових сил фактором, здатним викликати потрясіння у світовій економіці та фінансовій системі.

Нагадаємо, Росія дедалі активніше приховує свої операції з експорту нафти та нафтопродуктів, щоб не дозволяти західним країнам відстежувати виконання санкцій.

У II кварталі не менше ніж 47 млн. барелів було перевантажено в море з борту на борт танкерами, які відключали транспондери, що дозволяють визначити місцезнаходження судна. Про це свідчить аналіз, проведений S&P Global. Це трохи порівняно із загальним обсягом морського експорту (у квітні-червні Росія вивозила від 7,3 до 8,3 млн барелів нафти та нафтопродуктів на добу, за даними Міжнародного енергетичного агентства), але в три рази перевищує показник I кварталу – 15 млн барелів.

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Теги: росія санкції експорт Саудівська Аравія нафта

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