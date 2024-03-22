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США закликали Україну припинити атаки по російських НПЗ – Financial Times

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
США закликали Україну припинити атаки по російських НПЗ – Financial Times
З 2022 року відбулося як мінімум 12 атак на великі російські НПЗ і як мінімум дев'ять цього року
фото з відкритих джерел

Вашингтон стурбований тим, що РФ може завдати удару у відповідь по енергетичній інфраструктурі, на яку спирається Захід

Сполучені Штати закликали Україну припинити атаки на енергетичну інфраструктуру РФ, попередивши, що вони можуть призвести до зростання світових цін на нафту, а також бензину в США та зашкодити переобранню президента Джо Байдена. Про це повідомляє Financial Times.

Джерела видання повідомили, що неодноразові попередження з Вашингтона були адресовані високопосадовцям СБУ та ГУР Міноборони. Обидва розвідувальні підрозділи неухильно розширювали свої власні програми безпілотників для завдання ударів по російських цілях на суші, на морі та в повітрі з початку повномасштабного вторгнення Кремля в лютому 2022 року.

Тривоги Заходу

За словами одного з джерел, Білий дім «все більше розчаровується в Україні», чиї безпілотники завдали ударів по нафтопереробних заводах, терміналах, складах та сховищах на заході Росії, завдавши шкоди її нафтовим потужностям. Країна-агресорка залишається одним із найбільших у світі експортерів енергоносіїв, незважаючи на західні санкції щодо її нафтогазового сектора. Ціни на нафту цього року зросли приблизно на 15%, до $85 за барель, що призвело до зростання цін на пальне якраз у той момент, коли президент США Джо Байден розпочинає свою кампанію з переобрання.

Вашингтон також стурбований тим, що, якщо Україна продовжить завдавати ударів по російських об'єктах, у тому числі по багатьох об'єктах, розташованих за сотні кілометрів від кордону, Росія може завдати удару у відповідь по енергетичній інфраструктурі, на яку спирається Захід. Сюди входить трубопровід КТК, яким нафта з Казахстану через Росію надходить на світовий ринок. Західні компанії, у тому числі ExxonMobil і Chevron, використовують трубопровід, який Москва ненадовго закрила у 2022 році.

США закликали Україну припинити атаки по російських НПЗ – Financial Times фото 1
Financial Times

«Ми не заохочуємо і не допускаємо атак усередині Росії», – заявив представник Ради національної безпеки США. ЦРУ відмовилося від коментарів, як і представник СБУ у Києві. Представники ГУР та офісу Володимира Зеленського не відповіли на запити про коментарі.

Удари по НПЗ

За даними представників військової розвідки, з 2022 року відбулося як мінімум 12 атак на великі російські НПЗ і як мінімум дев'ять цього року, а також на кілька терміналів, складів і сховищ. Хеліма Крофт, колишній аналітик ЦРУ, яка нині працює в RBC Capital Markets, нещодавно зазначила, що Україна продемонструвала, що може завдати удару здебільшого інфраструктурі експорту нафти на заході Росії, поставивши під загрозу близько 60% експорту країни.

Заперечення США виникли на тлі того, що Байден цього року має важку боротьбу за переобрання, а ціни на бензин зростають, збільшившись майже на 15% цього року і склавши приблизно $3,50 за галон. «Ніщо не лякає чинного американського президента більше, ніж зростання цін на пальне в рік виборів», – сказав Боб МакНеллі, президент консалтингової компанії Rapidan Energy та колишній радник Білого дому з енергетики.

Розвиток технологій та цілі ударів

Українські чиновники стверджують, що розробили безпілотники з дальністю дії понад 1000 км та корисним навантаженням, здатним завдати серйозних збитків. Минулого тижня Київ здійснив дві найбільші та наймасовіші атаки, при цьому операції ГУР та СБУ успішно атакували сім російських енергетичних об'єктів протягом кількох днів поспіль. За останній рік морські безпілотники ГРУ та СБУ також завдали ударів по російських портах, знищили кілька російських військових кораблів у Чорному морі та завдали ударів по цінному Кримському мосту Москви, що сполучає Росію з окупованим українським півостровом.

За словами одного українського чиновника, який брав участь у плануванні та проведенні атак, мета спецоперацій – перешкодити постачанню палива російським військам та скоротити фінансування військових зусиль Кремля. Деякі офіційні особи також розглядають повітряну кампанію як засіб підштовхнути Вашингтон до затвердження представленого в Конгресі пакету військової допомоги на суму $60 млрд, що має вирішальне значення для оборони України.

До слова, дрони СБУ за останній час успішно атакували вже 12 нафтопереробних заводів Росії. Про це повідомили джерела «Главкома» у силових структурах.

Нагадаємо, що в ніч проти 17 березня в російському Слов'янську-на-Кубані пролунала серія вибухів, після яких на одному з підприємств міста почалася пожежа. 

Раніше джерела «Главкома» у силових структурах повідомили про успішну атаку на російські нафтопереробні заводи у Самарській області РФ. Ідеться про про Новокуйбишевський, Куйбишевський та Сизранський НПЗ.

Також повідомлялося, що в ніч на 13 березня Служба безпеки України атакувала дронами одразу три нафтопереробних заводи – не тільки в Рязані, але й у Кстово (Нижегородська область) та Кірішах (Ленінградська обл). Судячи з відео у мережі, наслідки атаки були доволі суттєвими. До речі, атаковані сьогодні нафтопереробні заводи входять у топ-5 найбільших заводів у РФ.

Читайте також: Росія визнала: українські дрони зупинили один з найбільших нафтопереробних заводів країни
Теги: Джозеф Байден США Україна бензин санкції росія нафта пальне Вашингтон

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